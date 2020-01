De volleybalbond wil ondanks dat er naast een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio is gegrepen verder met Giovanni Caprara, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen. De Italiaan gaat eveneens graag in gesprek, maar hij weet nog niet of hij wil blijven.

"Laat duidelijk zijn dat dit een ongelooflijke klap is", zegt Joop Alberda, technisch directeur van de volleybalbond, die Oranje zaterdag in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi met 3-0 (27-25, 25-23 en 25-22) zag verliezen van Italië. "Maar ik blijf trots op dit team en er is een klik met Caprara. Van mij mag hij blijven."

De 57-jarige Caprara is zeer ervaren als coach. In 2006 leidde hij Rusland naar de wereldtitel, maar olympische kwalificatie met Oranje mislukte. Verzachtende omstandigheid is dat hij de ploeg in zeer korte tijd moest klaarstomen voor het OKT in Apeldoorn, nadat de bond afgelopen najaar bondscoach Jamie Morrison ontsloeg.

"Hij is veertien dagen geleden begonnen met deze ploeg, die hier geknokt heeft voor elkaar", vindt Alberda. "Het is nu zaak om helder te krijgen wat het programma wordt, hoe de speelsters erin staan en of het ook bij Caprara goed voelt om door te gaan."

Tranen bij Anne Buijs na de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Of ik door wil hangt af van het programma'

Door het verlies tegen Duitsland op het OKT, dat Nederland had moeten winnen om het laatste Europese ticket voor Tokio te veroveren, is het contract van Caprara afgelopen. Bij plaatsing was dat automatisch verlengd tot en met de Spelen.

Net als Alberda gaat Caprara nu alsnog graag in gesprek over een nieuwe termijn. "Het was een droom om bondscoach te worden van Oranje en het zou een eer zijn als ik door mag", zegt hij, al houdt hij wel een slag om de arm.

"Of ik door wil hangt af van het programma, de ambitie en de doelen van de bond. Maar ik sta open voor een gesprek."

Door het mislopen van de Spelen is het EK 2021, dat in Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië gespeeld wordt, pas het volgende grote toernooi van Oranje. In 2022 wacht het WK in Nederland.