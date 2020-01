Het mislopen van de Olympische Spelen is keihard aangekomen bij de Nederlandse volleybalsters. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara verloor zaterdag in Omnisport in Apeldoorn met 3-0 (27-25, 25-23 en 25-22) van Duitsland in de halve finale van het OKT, waardoor er een streep ging door Tokio.

"Ik heb gewoon pijn in mijn hart. Ik moet bijna overgeven, zo groot is de teleurstelling", zei Anne Buijs vlak na de nederlaag. "We hebben een stel topvrouwen. Ik had mijn medespeelsters, de bond en het publiek Tokio gegund. Het moet een feestje zijn hier in Apeldoorn, maar dat is het niet."

Buijs was niet de enige speelster van Oranje die na afloop zichtbaar geëmotioneerd was. Nederland had het OKT moeten winnen en de halve finale tegen Duitsland, dat negen plaatsen lager staat op de wereldranglijst (de zesde om de vijftiende plek), leek geen onoverkomelijke horde. Toch ging het mis.

"Dit team heeft zo hard gevochten de afgelopen jaren. We hadden het verdiend naar Tokio te gaan, maar het mocht niet zo zijn", zei Floortje Meijners, al benadrukte ze ook dat Duitsland sterker was. "Op het moment dat het moest, hebben we niet ons beste volleybal gespeeld. Misschien was het te beladen. Er waren wel duidelijke afspraken over hoe we Duitsland moesten bestrijden, maar die hebben we niet goed uitgevoerd."

Omnisport was uitverkocht voor de halve finale tussen Nederland en Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Ik werd er gestoord van'

Buijs vond het moeilijk om kort na de wedstrijd aan te geven waar het precies fout ging voor Oranje. "Een uitgebreide analyse heb ik nu niet. Om een of andere manier konden de Duitsers steeds weer scoren. Ik werd er gestoord van."

Robin de Kruijf werd ook bijna gek van de Duitse aanval en het feit dat Oranje daar geen antwoord op had. "Als we even een voorsprong hadden, gaven we het zo weer weg. Het zat er schijnbaar echt niet in", aldus De Kruijf, die nog niet al te veel conclusies wilde verbinden aan de nederlaag en de gevolgen voor het Nederlands team.

"Het moet nog tot me doordringen dat we niet naar de Spelen gaan. Misschien dat dat morgen komt en dat dan alle emotie eruit komt. Ik was zo graag naar Tokio gegaan, maar het zat er vandaag niet in."

Bondscoach Giovanni Caprara spreekt zijn team toe tijdens de halve finale tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Vier jaar geleden werd Oranje vierde

Vier jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Nederlandse vrouwen er wel bij op de Spelen. Zij grepen toen met de vierde plaats net naast een medaille.

De Nederlandse mannen deden voor het laatst in 2004 aan de Spelen mee en zullen eveneens ontbreken in Tokio. Nederland is bij de teamsporten op de Spelen wel zeker vertegenwoordigd bij het voetbal (vrouwen), handbal (vrouwen) en hockey (mannen en vrouwen).