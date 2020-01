Robin de Kruijf leeft met een goed gevoel toe naar de halve finale zaterdag tegen Duitsland en de mogelijke finale zondag op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. De afgelopen jaren ging het vaak mis voor de Nederlandse volleybalsters in cruciale wedstrijden, maar volgens de 28-jarige Utrechtse zitten die pijnlijke nederlagen nu bij niemand in het achterhoofd.

"Het heeft geen zin om daar nog aan te denken. We staan hier op een heel andere manier", aldus De Kruijf, die in augustus met Oranje in een gevecht om een olympisch ticket ten onder ging tegen Italië. Een maand later werd kansloos verloren van Turkije in de kwartfinale van het EK.

Die slechte resultaten deden de bond besluiten bondscoach Jamie Morrison te ontslaan, waarna diens Italiaanse opvolger Giovanni Caprara Oranje in een paar dagen moest klaarstomen voor het OKT. Volgens De Kruijf, die zes punten pakte met Nederland in de groepsfase, is dat aardig gelukt.

"Je kan dit OKT niet vergelijken met het EK of het vorige OKT. Alles voelt anders en we hebben met de teruggekeerde Floortje (Meijners, red.) iemand erbij die mentaal sterk is. We zijn beter dan toen."

Robin de Kruijf (links) in actie in de laatste groepswedstrijd tegen Polen. (Foto: Pro Shots)

'Het einde was zuur'

Om de Spelen te halen moet Oranje zaterdag Duitsland verslaan en ook de eindstrijd moet gewonnen worden om als laatste Europese land een ticket voor Tokio te pakken. Vier jaar geleden waren de Nederlandse vrouwen er met De Kruijf na twintig jaar weer bij op de Spelen in Rio de Janeiro en toen was de vierde plaats het eindresultaat.

"Net geen medaille, het was een zuur einde toen", kijkt De Kruijf terug. "Maar het was ook een droom. De Spelen, dat is een mooi circus dat ik graag nog een keer meemaak. Of dit mijn laatste kans is op de Spelen? Dat weet ik niet. Ik ben komende zomer 29, ik kijk niet zo ver vooruit."

Als Oranje opnieuw de Spelen haalt, denkt De Kruijf dat het moeilijk zal worden de prestatie van Rio te evenaren. "Dat wordt lastig, omdat teams over de breedte nu sterker zijn. Maar natuurlijk willen we die vierde plek goedmaken. Dat zou fantastisch zijn. Maar eerst maar eens de Spelen halen. Eerst maar een de halve finale hier in Apeldoorn winnen."

De halve finale tussen Nederland en Duitsland begint zaterdag om 17.15 uur in het Omnisport, gevolgd door de andere halve finale tussen Polen en Turkije om 20.45 uur. De eindstrijd van het OKT is zondag om 17.30 uur.