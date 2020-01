Celeste Plak vindt dat er niet al te zwaar getild moet worden aan de nederlaag van de volleybalsters tegen Polen op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Oranje ging donderdagavond in de laatste groepswedstrijd in het Omnisport met 3-1 (25-20, 25-23, 23-25 en 25-23) onderuit, maar dat had geen grote gevolgen omdat een halvefinaleplaats al zeker was.

"Ik denk niet dat dit door gaat werken. Nee, ik zie dit niet als een zware mentale nederlaag", aldus Plak, die met Oranje Polen misschien nog een keer zal treffen dit toernooi.

Zowel Polen als Nederland is namelijk door naar de laatste vier en dus behoort een eindstrijd tussen de twee landen tot de mogelijkheden. Alleen de winnaar van het OKT plaatst zich als laatste Europese land voor de Spelen in Tokio.

"Ze zeggen vaak: je wint nooit twee keer van een land op een toernooi. In een eventuele finale tegen Polen moet het dus goed komen", zegt de 24-jarige Plak met een glimlach, al is ze wel onder de indruk van het spel van de nummer 26 van de wereldranglijst.

"Polen heeft snelheid én lengte. Die combinatie maakt ze sterk, maar dat wisten we. Polen heeft ons niet verrast, we wisten dat dit de sterkste tegenstander in de groep zou zijn."

Het Omnisport was donderdag uitverkocht voor het treffen tussen Nederland en Polen. (Foto: Pro Shots)

'Rustdag komt heel goed uit'

Door de nederlaag tegen Polen, gaat Oranje waarschijnlijk als nummer twee van groep A door naar de halve finales en dan wacht de nummer één uit groep B als volgende tegenstander. Het lijkt erop dat dat Duitsland wordt, al spelen de Duitsers vrijdag nog tegen Kroatië.

Oranje heeft vrijdag een rustdag en dat komt Plak niet slecht uit. De Noord-Hollandse heeft last van haar achillespees, waardoor ze tegen Polen - en eerder ook in de gewonnen groepswedstrijden tegen Azerbeidzjan en Bulgarije - steeds alleen aan het einde van de set in actie kwam, maar met haar power was ze dan wel meteen van waarde.

"Ik heb de afgelopen dagen bewust weinig gespeeld om in de eindfase van het toernooi van grotere waarde te kunnen zijn. Dat moet lukken, maar eerst genieten van een rustdag. Die komt me vanwege mijn blessure heel lekker uit."

De halve finale van Oranje begint zaterdag om 17.15 uur in het Omnisport en de eindstrijd van het OKT is zondag om 17.30 uur.

Vier jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Nederlandse volleybalvrouwen er na twintig jaar weer bij op de Spelen en eindigden toen als vierde. De Nederlandse mannen ontbreken in Tokio, nadat ze deze week in de groepsfase van het OKT in Berlijn werden uitgeschakeld.