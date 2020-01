Maret Balkestein-Grothues vertrouwt erop dat de Nederlandse volleybalsters op tijd in vorm zijn om deze week bij het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn de laatste kans op een ticket voor Tokio te grijpen. De captain ziet dat het in de korte aanloopperiode onder de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara weer de goede kant opgaat met Oranje.

"Vanaf de eerste dag dat we weer samen zijn, leek het alsof we niet lang uit elkaar zijn geweest. Er zat meteen ritme in de trainingen, mooie rally's. Ik ben positief verrast", aldus de 31-jarige Grothues, die het OKT dinsdag begint met Oranje met een groepswedstrijd tegen Azerbeidzjan.

In werkelijkheid was Oranje drie maanden niet bijeen, nadat de World Cup niet verliep zoals gewenst, de eerste kans op olympische plaatsing gemist werd en op het EK de kwartfinale al het eindstation was. Als gevolg van de slechte resultaten werd bondscoach Jamie Morrison ontslagen door de volleybalbond.

"We hebben een rotzomer gehad, zaten op een dood spoor", vertelt Grothues. "Niets ten nadele van Jamie, maar ik denk dat het een goede beslissing was van de bond om van coach te wisselen. Ik heb er nu meer vertrouwen in dan wanneer Jamie gebleven was. We zitten niet meer op een dood spoor."

Bondscoach Giovanni Caprara bij zijn presentatie in november. (Foto: Pro Shots)

'Hij heeft energie in de ploeg gebracht'

Met Caprara koos de bond voor een ervaren opvolger van Morrison. De 57-jarige Italiaan, die Rusland in 2006 naar de wereldtitel leidde, moest Oranje in een paar dagen klaarstomen voor het OKT in eigen land, dat gewonnen moet worden om Tokio te halen.

"Caprara heeft frisheid en energie in de ploeg gebracht?", merkt Grothues. "Hoe hij dat heeft gedaan? Er zit ritme in de trainingen, het zijn veel rally's en niet te veel praten. Hij zal niet zeuren als je een verkeerde broek aan hebt, als je maar presteert op het veld. Hij kan wel heel direct zijn, maar daar houden wij Nederlanders van."

Als Oranje zich plaatst voor Tokio, zal Caprara ook op de Spelen bondscoach zijn. Op papier is dat goed mogelijk, want Nederland staat zesde op de wereldranglijst en dat is veel hoger dan de concurrentie op het OKT. Na Oranje is Turkije (12), dat in de andere poule zit, het best geklasseerde land.

"Veel mensen zien ons als favoriet dit OKT", beseft Grotheus, die dat niet erg vindt. "Het is een compliment, blijkbaar hebben we veel kwaliteit. Laat de druk maar komen, het is aan ons om daarmee om te gaan."

In 2016 was Maret Grothues er met Nederland bij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar kon ze door een blessure niet alles spelen. (Foto: Getty Images)

'Ik ben zo blij dat we hier spelen'

Extra voordeel voor Oranje is dat het dit OKT de steun heeft van het thuispubliek. "Ik ben zo blij dat we hier spelen", zegt Grothues. "Op het EK speelden we in en tegen Turkije met 10.000 man op de tribune. Dat was extreem. Er vlogen nog net geen aanstekers het veld op. Hier in Nederland zal het publiek ook enthousiast zijn, maar ze joelen de tegenstander niet uit. Dat vind ik beter. Het moet een prachtig toernooi worden voor eigen publiek."

Nederland tegen Azerbeidzjan begint dinsdag om 19.30 uur in het Omnisport in Apeldoorn. Caprara beschikt over een volledige selectie, al zal Celeste Plak vanwege een enkelblessure nog geen hele wedstrijd kunnen spelen.

Woensdag wacht de tweede groepswedstrijd van het OKT tegen Bulgarije en donderdag is Polen de tegenstander. De halve finales zijn zaterdag en zondag is de eindstrijd.