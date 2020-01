Ondanks een korte aanloopperiode is bondscoach Giovanni Caprara ervan overtuigd dat de Nederlandse volleybalsters deze week een ticket voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio kunnen veroveren.

"Ik ben 27 december gestart bij Oranje, dus we hebben een dag of tien kunnen trainen en wat oefenwedstrijden kunnen spelen. Dat moet genoeg zijn. Het team is klaar om een olympisch ticket te pakken, ze hebben ook geen andere keus", aldus Caprara, die in november werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Amerikaan Jamie Morrison.

Met Caprara koos de volleybalbond voor een ervaren coach. De 57-jarige Italiaan, die de Russische vrouwen in 2006 naar de wereldtitel leidde, moest Oranje de afgelopen dagen razendsnel klaarstomen voor het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn, dat dinsdag voor Nederland begint met een wedstrijd tegen Azerbeidzjan.

"Ik heb geen speciaal trucje uitgehaald", vertelt Caprara. "Het zou dom zijn om zo kort voor een belangrijk toernooi grote veranderingen door te voeren. Ik heb afgelopen week vooral geprobeerd de spelers beter te leren kennen en te zien wat ze kunnen betekenen in het veld. In zo'n korte tijd moet je spelers niet willen veranderen. Ik vertrouw op de kwaliteiten en de ervaring van het team. En dat moeten de spelers ook doen."

Giovanni Caprara bij zijn aanstelling als bondscoach van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Het team moet geleerd hebben'

Toch kreeg dat vertrouwen vorig jaar nog een knauw. Nadat Oranje in 2016 na twintig jaar weer de Spelen haalde en vierde werd in Rio de Janeiro, bereikte de ploeg ook op het WK 2018 in Japan de halve finales.

In 2019 kwam de klad erin met het missen van de eerste kans op een olympisch ticket en een roemloze aftocht tegen Turkije in de kwartfinales van het EK. Op de daaropvolgende World Cup ging het niet beter en dat kostte bondscoach Morrison zijn baan.

"Het team moet nu laten zien dat ze van die slechte periode geleerd hebben", vindt Caprara. "En ze moeten genieten van dit OKT in eigen land. Misschien zorgt het feit dat we in Nederland spelen ook voor extra druk, maar dat moeten mijn spelers omzetten in positieve energie."

Giovanni Caprara in 2006 als bondscoach van Rusland. (Foto: Pro Shots)

'We worden gezien als favoriet'

Om de laatste kans op een ticket voor Tokio te grijpen, is de eindzege op het OKT vereist. De ploeg van Caprara moet daarvoor eerst een groep van vier overleven en daarna een halve finale en een finale winnen en dat lijkt geen gemakkelijke opgave. Positief is dat Oranje van de acht deelnemers de hoogste ranking heeft. Nederland staat zesde en dat is beduidend hoger dan de andere landen in de groep: Bulgarije (16) Azerbeidzjan (22) en Polen (26). In de andere groep heeft Turkije (12) de beste ranking.

"We zullen gezien worden als favoriet", beseft Caprara. "Maar ik ben onder de indruk van Turkije, Polen en België en geniet van de manier waarop Bulgarije speelt. We zijn er dus nog lang niet. Het wordt spannend en het land dat die spanning het best onder controle kan houden, gaat naar de Spelen."

De eerste wedstrijd tussen Nederland en Azerbeidzjan begint dinsdag om 19.30 uur in het Omnisport in Apeldoorn. Caprara beschikt over een volledige selectie, al zal Celeste Plak vanwege een enkelblessure nog geen hele wedstrijd kunnen spelen tegen Azerbeidzjan.

Woensdag wacht de tweede groepswedstrijd van het OKT tegen Bulgarije en donderdag is Polen de tegenstander. De halve finales zijn zaterdag en zondag is de eindstrijd.