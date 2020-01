AZ heeft vrijdag Ramon Leeuwin vastgelegd. De 32-jarige verdediger komt over van het Deense Odense BK en heeft voor anderhalf jaar getekend in het AFAS Stadion.

Het contract van Leeuwin bij Odense liep nog een halfjaar door. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die AZ betaald voor de routinier, die sinds medio 2018 in Denemarken speelde. In de Eredivisie was hij al actief voor FC Utrecht, ADO Den Haag en SC Cambuur.

Leeuwin was dit een vaste basisspeler bij Odense, maar hij twijfelde niet lang over een transfer.

"Toen AZ zich meldde, was ik direct enthousiast over de club en het voetbal dat hier gespeeld wordt", zegt hij vrijdag op de website van de Alkmaarse club. "Ik verwacht hier een mooie tijd te hebben. Het team staat heel goed, maar je hebt natuurlijk meer mensen nodig dan elf."