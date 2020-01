Alexander Zverev heeft vrijdag zijn eerste partij van 2020 verloren. De nummer zeven van de wereld verloor bij de ATP Cup in Australië van thuisspeler Alex de Minaur, terwijl Daniil Medvedev wel won.

De ATP Cup is een landentoernooi dat voor het eerst wordt gehouden. De partij van Zverev in de Pat Rafter Arena in Brisbane maakte deel uit van het groepsduel tussen Duitsland en Australië. De andere enkelpartij werd door Nick Kyrgios met 6-4 en 7-6 (4) gewonnen van Jan-Lennard Struff en ook het afsluitende dubbelspel was een prooi voor Australië, dat met 3-0 won van Duitsland.

De andere confrontatie vrijdag in groep F werd door Canada met 3-0 gewonnen van Griekenland. Stéfanos Tsitsipás, de mondiale nummer zes, ging met 7-6 (6) en 7-6 (4) onderuit tegen Denis Shapovalov, die vijftiende staat. Ook in het dubbelspel kon Tsitsipás de Grieken niet aan een punt helpen.

Medvedev was namens Rusland in Perth met 1-6, 6-1 en 6-3 te sterk voor de Italiaan Fabio Fognini. De andere landen in groep D zijn Noorwegen en de Verenigde Staten. De Noren versloegen de Amerikanen vrijdag met 2-1.

Grote vreugde bij Alex de Minaur na zijn zege op Alexander Zverev. (Foto: Getty Images)

Djokovic en Nadal zaterdag in actie

In totaal doen 24 landen mee aan de eerste editie van de ATP Cup, verdeeld over zes poules. Nederland en het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka ontbreken op de lijst.

Novak Djokovic komt zaterdag voor het eerst in actie. Hij speelt dan namens Servië tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Rafael Nadal neemt het namens Spanje op tegen Nikoloz Basilashvili uit Georgië.

De ATP Cup duurt nog tot en met 12 januari. Voor de toppers geldt het als belangrijk voorbereidingstoernooi op de Australian Open, die maandag 20 januari van start gaat.