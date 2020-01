Erik van der Ven is ook volgend seizoen trainer van FC Den Bosch. De Keuken Kampioen Divisie-club heeft het aflopende contract van de 35-jarige coach, die in november in opspraak raakte na het racisme-incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, verlengd tot medio 2021.

Van der Ven volgde in april 2019 de ontslagen Wil Boessen op als hoofdtrainer van FC Den Bosch. Halverwege het eerste volledige seizoen onder leiding van de jonge coach staat FC Den Bosch op de elfde plaats.

"Bij een club als FC Den Bosch - en zeker in de fase waarin wij nu zitten - gaat het om meer dan de ranglijst alleen", zegt manager voetbalzaken Bert Ruis vrijdag bij de bekendmaking van de contractverlenging.

"We werken met een beperkt budget en uit overtuiging het liefst met zelf opgeleide spelers en trainers. Daarom willen we in de eerste plaats een trainer die gericht is op ontwikkeling. Dat is Eriks corebusiness. Hij is als jeugdtrainer bij deze club begonnen en heeft, net als een groot deel van de spelers die hij nu onder zijn hoede heeft, de opleiding doorlopen tot het punt waarop hij nu is. De potentie die wij in Erik zien, is groot."

Erik van der Ven raakte in opspraak na het racisme-incident met Ahmad Mendes Moreira. (Foto: Pro Shots)

'Intern is de boodschap duidelijk geweest'

Eind november kreeg Van der Ven nog veel kritiek. Na de thuiswedstrijd tegen Excelsior, die vanwege racistische leuzen van toeschouwers richting Mendes Moreira tijdelijk werd stilgelegd, wilde hij aanvankelijk niets zeggen over de zaak. Buiten beeld noemde hij de Excelsior-aanvaller een "zielig mannetje".

Een dag later ging Van der Ven door het stof, bood zijn excuses aan en die werden geaccepteerd door Mendes Moreira. Sindsdien is het weer rustig rond Van der Ven, die blij is met de contractverlenging.

"Dankbaar ben ik voor het vertrouwen van de clubleiding", reageert hij vrijdag. "Intern is de boodschap steeds duidelijk geweest: spelers verder helpen in hun ontwikkeling en zo ook kapitaal op het veld opbouwen voor de opleidingsclub die FC Den Bosch is."

"Ik ben blij dat de progressie die we op de trainingen al veel eerder zagen, voor de winterstop ook tot uitdrukking is gekomen op de ranglijst. Voor de tweede seizoenshelft willen we deze stijgende lijn dan ook doortrekken."

FC Den Bosch hervat het seizoen op zondag 12 januari met een uitwedstrijd tegen NEC. Het duel in De Goffert begint om 16.45 uur.

