Zlatan Ibrahimovic zegt dat hij deze winter veel meer opties had dan AC Milan om zijn carrière te vervolgen. De 38-jarige Zweed, die vrijdag gepresenteerd werd door de Italiaanse club, begint vol vertrouwen aan zijn derde termijn in San Siro.

"Het is best vreemd: op mijn 38e kreeg ik meer aanbiedingen dan op mijn 28e", zei Ibrahimovic vrijdag op zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer bij AC Milan.

"Ik heb voor deze club gekozen omdat ik nog steeds op zoek ben naar adrenaline en de komende maanden zijn daarbij cruciaal. Als ik niet kan leveren wat ik wil leveren dan ga ik in de zomer weg. Ik blijf hier niet hangen voor het geld, want op mijn leeftijd doe je het niet voor geld. Ik wil schitteren op topniveau."

Ibrahimovic speelde van 2006 tot en met 2009 al voor stadgenoot Internazionale en was eerder van 2010 tot 2012 actief voor AC Milan. Hij stond daarna onder contract bij Paris Saint-Germain, Manchester United en tot eind 2019 bij LA Galaxy, maar bleef in die jaren met een meer dan goed gevoel terugdenken aan zijn tijd in Milaan.

"Milaan is mijn thuis", vertelde Ibrahimovic vrijdag. "Na mijn seizoen bij FC Barcelona (2008/2009, red.) heb ik hier het plezier in het voetbal teruggevonden. De derby van Milaan zie ik bijvoorbeeld als de mooiste derby die ik ooit gespeeld heb."

Zlatan Ibrahimovic gaat spelen met rugnummer 21. (Foto: Pro Shots)

'Er is de laatste jaren veel gebeurd bij AC Milan'

Ibrahimovic werd in 2011 nog kampioen met AC Milan, dat in de jaren tachtig, negentig en begin deze eeuw tot de beste clubs ter wereld behoorde. De spits, die voor een half jaar heeft getekend met een optie voor nog een jaar, beseft dat hij nu bij een ander Milan terechtkomt. De ploeg van trainer Stefano Pioli staat op de elfde plaats in de Serie A.

"Er is de laatste jaren veel gebeurd, maar AC Milan zal altijd AC Milan blijven. De successen uit het verleden zijn blijvend. Mijn doel is ook nu om een prijs te winnen, maar we zullen eerst als team moeten groeien en verbeteren."

De rentree bij AC Milan van Ibrahimovic, die zegt fysiek klaar te zijn voor een wedstrijd, is mogelijk maandag al. De club speelt dan om 15.00 uur in San Siro tegen Sampdoria, dat zeventiende staat en strijdt tegen degradatie.

110 Ibrahimovic toont Milan-shirt na presentatie aan enthousiaste fans

