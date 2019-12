Dafne Schippers krijgt volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio zowel op de 100 als op de 200 meter concurrentie van Shelly-Ann Fraser-Pryce. De meervoudig wereldkampioene heeft woensdag bekendgemaakt dat ze beide afstanden loopt.

"Ik ga zeker verdubbelen", zegt Fraser-Pryce op de website Inside the Games. "Afgelopen seizoen wilde ik dat eigenlijk al, maar toen had mijn coach andere plannen."

De Jamaicaanse, die vrijdag 33 jaar wordt, veroverde dit jaar goud op de 100 meter bij de WK in Doha, terwijl Schippers afhaakte door een blessure. Op de 200 meter ging Fraser-Pryce niet van start in de Qatarese hoofdstad.

De 100 meter is de favoriete afstand van Fraser-Pryce. In 2008 en 2012 pakte ze olympisch goud op die afstand, maar in 2016 in Rio de Janeiro moest ze genoegen nemen met brons.

Ze was toen wel sneller dan Schippers, die vijfde werd. De 200 meter liet Fraser-Pryce schieten in 2016, terwijl Schippers zilver veroverde. De enige olympische medaille van Fraser-Pryce op de 200 meter is zilver in 2012 in Londen, maar toch denkt ze dat ze op twee afstanden mee kan doen om de plakken.

"Ik kijk er absoluut naar uit om de 200 meter te lopen, omdat ik geloof dat ik onder de 22 seconden kan lopen", aldus Fraser-Pryce. Haar persoonlijk record is 22,09 en deze tijd dateert van 2012.

Schippers en Fraser-Pryce na de olympische 100 meter in Rio de Janeiro. (Foto: Pro Shots)

Schippers maakt meer kans op 200 meter

Schippers zal op de Spelen ook de 100 en 200 meter lopen, maar op de dubbele sprintafstand lijkt ze de meeste kans te maken op een plak. De 27-jarige Nederlandse werd in 2015 en 2017 wereldkampioene op de 200 meter en in Rio was er dus olympisch zilver.

Op de WK in Doha kon Schippers door een blessure niet actie komen op de 200 meter, nadat ze ook al de finale van de 100 meter moest missen.

Regerend olympisch kampioen op de 100 meter én de 200 meter is de Jamaicaanse Elaine Thompson, die in 2019 een minder seizoen kende. De 27-jarige Thompson kwam op het WK niet verder dan een vierde (100 meter) en een zevende (200 meter) plaats.

De Spelen in Tokio beginnen op 24 juli en op 9 augustus is de sluitingsceremonie.