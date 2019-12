Toon Aerts blijkt grotere schade te hebben overgehouden aan zijn valpartij van zondag bij de wereldbekercross in Namen dan aanvankelijk gedacht. Volgens diverse media heeft de Belgische veldrijder niet één, maar vier ribben gebroken.

Extra onderzoek bracht aan het licht dat Aerts meer breuken heeft. De 26-jarige Aerts kan donderdag wel in actie komen bij de wereldbekerwedstrijd GP Eric De Vlaeminck in Heusden-Zolder, die vorig jaar gewonnen werd door Mathieu van der Poel.

Woensdag maakte Aerts een trainingsrit waarna in overleg met de medische staf van zijn ploeg Telenet Baloise Lions is besloten dat hij donderdag van start kan gaan.

"Starten vormt geen extra risico voor zijn blessure", meldde Telenet Baloise Lions na afloop van de trainingsrit van Aerts.

Van der Poel en Aerts maakten er een spannende strijd van in Namen. (Foto: Pro Shots)

Aerts is voornaamste concurrent Van der Poel

Aerts is momenteel de voornaamste concurrent van Van der Poel. Afgelopen zondag in Namen maakten ze er op het modderige parcours een prachtig gevecht van. Ze reden meerdere malen bij elkaar weg, maar kwamen mede door lekke banden en valpartijen steeds weer in het wiel van elkaar.

De val van Aerts in de slotronde zorgde voor de beslissing. Hij ging in de afdaling onderuit en raakte een paaltje, waarna Van der Poel zegevierde. Overigens reed Aerts daarna met veel pijn nog wel over de finish.

De GP Eric De Vlaeminck in Heusden-Zolder begint donderdag om 15.00 uur. De vrouwen starten om 13.30 uur en vorig jaar ging de winst naar Marianne Vos.