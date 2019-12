Stanislav Pozdnyakov, de voorzitter van het Russisch olympisch comité, zegt dat hij erop rekent dat de Russische sporters onder de eigen vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

"Ik weet zeker dat wij een team gaan samenstellen van Russische sporters die naar Tokio afreizen en daar onder de Russische vlag in actie zullen komen", aldus Pozdnyakov dinsdag. "Wij zijn een rechtmatig lid van de olympische beweging."

De woorden van Pozdnyakov staan haaks op de schorsing van Rusland die begin deze maand werd opgelegd door het wereldantidopingbureau WADA.

Het WADA vond bewijs dat er door de Russen flink gesjoemeld is met de begin dit jaar aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou, nadat eerder al massaal en door de staat gestuurd dopinggebruik werd aangetoond. De recente onthullingen leidden tot een schorsing van vier jaar.

In 2018 wonnen de Russische ijshockeyers onder de neutrale vlag olympisch goud. (Foto: Pro Shots)

'De sancties zijn vernederend'

De straf betekent dat Rusland de komende vier jaar niet mee mag doen aan de Olympische Spelen (zowel de Zomerspelen als de Winterspelen), de Paralympische Spelen en de Jeugd Olympische Spelen. Ook mag het land niet deelnemen aan toernooien die worden georganiseerd door bonden die de sanctie tegen Rusland steunen.

De Russen gaan nog wel in beroep tegen de schorsing. Overigens mogen sporters uit Rusland, die een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen, onder de neutrale vlag wel deelnemen aan de eerder genoemde evenementen. Pozdnyakov is daar verre van tevreden mee.

"We zijn sterk tegen de lijst van beperkende aanbevelingen die door het WADA zijn aangenomen ten aanzien van Russische atleten. Die vernederende sancties dragen op geen enkele manier bij aan het herstel van het Russische antidopingagentschap."

Bij de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro mochten 282 Russen meedoen onder de eigen vlag. Twee jaar later deden er in Pyeongchang 169 Russische sporters die aantoonbaar niets met het dopingprogramma te maken hadden mee onder neutrale vlag.