Alan Pardew is definitief de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De Engelsman heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen, zo meldt de Eredivisie-club dinsdag.

Pardew is de opvolger van Alfons Groenendijk, die eerder deze maand opstapte. De afgelopen weken was assistent-trainer Dirk Heesen op interim basis de eindverantwoordelijke bij ADO, dat zeventiende staat in de Eredivisie.

De 58-jarige Pardew krijgt als taak ADO, dat sinds 2008 onafgebroken in de Eredivisie speelt, te behoeden voor degradatie. Chris Powell, die werkzaam was voor de Engelse bond, wordt zijn assistent. Ook Heesen blijft deel uitmaken van de technische staf.

Mohammed Hamdi, algemeen directeur heeft er vertrouwen in dat ADO onder Pardew beter gaat presteren. "Alan beschikt over veel ervaring en dat is belangrijk in de huidige situatie", aldus Hamdi dinsdag op de website van ADO.

De aanstelling van Pardew komt niet als een verrassing. Hij werd al een week gelinkt aan ADO en was al langer met de club in gesprek. "Tijdens de gesprekken zijn we zeer enthousiast geraakt over de voetbalvisie van Alan en de manier waarop hij de weg omhoog denkt te kunnen vinden met de club", vertelt Hamdi.

Pardew degradeerde met Charlton Athletic

Pardew is al twintig jaar trainer, maar ADO werd pas zijn eerste klus buiten Engeland. De oud-middenvelder begon zijn trainerscarrière in 1999 bij Reading FC. In de Premier League had hij de leiding bij West Ham United, Charlton Athletic, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion.

De grootste successen uit de loopbaan van Pardew zijn de promotie (2005) en het bereiken van de FA Cup-finale (2006) met West Ham, waarna hij ook met Crystal Palace (2016) de finale van het bekertoernooi haalde. In dienst van Newcastle werd hij in 2012 tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League.

Daartegenover staat dat Pardew met Charlton degradeerde in 2008 en vlak voor de degradatie van West Bromwich in 2018 werd hij ontslagen.