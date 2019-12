Sc Heerenveen heeft het contract van trainer Johnny Jansen dinsdag met twee jaar verlengd. De Fries ligt nu tot medio 2022 vast bij de Eredivisie-club.

De 44-jarige Jansen was sinds 2000 jeugdtrainer, hoofd opleidingen en assistent-trainer bij Heerenveen, waarna hij in april op interim-basis hoofdtrainer werd. Hij was de opvolger van de ontslagen Jan Olde Riekerink.

In juni besloot Heerenveen met Jansen door te gaan. Hij tekende toen voor een jaar en is nu bezig aan een goed seizoen met Heerenveen, dat de winterstop ingaat als nummer acht van de Eredivisie.

De Friese club heeft daarom besloten opnieuw langer door te gaan met Jansen, die in de jaren negentig één officiële wedstrijd speelde voor Heerenveen. Hij was als prof ook korte tijd actief voor BV Veendam.

Heerenveen verlengde ook al contract Hamstra

Eerder deze maand verlengde Heerenveen al de verbintenis van technisch directeur Gerry Hamstra tot medio 2022. Hamstra is blij dat Jansen nu ook heeft bijgetekend.

"We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Johnny, die het dna van de club als geen ander kent en bezit", aldus Hamstra bij de bekendmaking van het nieuws. "Johnny heeft goed werk afgeleverd afgelopen halfjaar. De komende tijd willen we daar de volgende stappen in maken.'

De eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd van Heerenveen is op zaterdag 18 januari om 19.45 uur uit tegen Feyenoord. Begin januari vertrekt Jansen met zijn selectie naar het Spaanse Girona voor een trainingskamp.