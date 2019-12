Toon Aerts heeft een ribbreuk overgehouden aan zijn val zondag bij de wereldbekercross in Namen. De Belgische veldrijder ging tijdens een heroïsche strijd met Mathieu van der Poel onderuit, waarna de Nederlander de zege pakte.

Onderzoek in het ziekenhuis bracht de breuk bij Aerts maandag aan het licht, zo meldt zijn ploeg Telenet Baloise Lions.

Het is twijfelachtig of de 26-jarige Aerts donderdag in actie kan komen bij de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder, die vorig jaar gewonnen werd door Van der Poel. Mocht Aerts niet voldoende hersteld zijn om van start te gaan dan zal hij zich richten op de Superprestige van Diegem.

Van der Poel en Aerts maakten er op het modderige parcours een prachtig gevecht van. Zo reden ze meerdere malen bij elkaar weg, maar kwamen ze mede door lekke banden en valpartijen weer in het wiel van de tegenstander.

De val van Aerts in de slotronde zorgde voor de beslissing. Hij ging in de afdaling onderuit en raakte met zijn linkerkant een paaltje. Overigens reed Aerts vervolgens nog wel over de finish.