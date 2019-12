Captain Ibrahim Afellay was woensdagavond hard in zijn oordeel over PSV, dat in de TOTO KNVB-bekerwedstrijd tegen Tweede Divisionist GVVV ontsnapte aan een penaltyserie. Mohammed Ihattaren maakte diep in de verlening in Veenendaal de winnende goal (1-2) voor de Eindhovenaren.

"We hebben een wanprestatie geleverd. Het enige positieve is dat we gewonnen hebben, verder moeten we alles snel vergeten. Blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg", aldus Afellay, die op Sportpark Panhuis na 62 minuten in het veld kwam voor Ritsu Doan.

Door een goal van Kostas Mitroglou leidde PSV op dat moment met 0-1, waarna Soufiane Laghmouchi zes minuten voor tijd voor een sensatie zorgde met de 1-1. In de verlening kreeg GVVV meer kansen, maar dankzij een treffer van Ihattaren in de 118e minuut ging de 24-voudig landskampioen dus alsnog door.

Een verklaring voor de slechte wedstrijd van PSV had Afellay niet. Hij zei dat het niet een gebrek aan inzet te maken had. "Iedereen werkt keihard, we zijn diep gegaan om de overwinning over de streep te trekken. Maar goed, dat is niet meer dan normaal. Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen."

De supporters van PSV lieten met een spandoek hun ongenoegen blijken. (Foto: Pro Shots)

'Een nieuwe trainer kan niet toveren'

De moeizame zege van PSV tegen de amateurs van GVVV past in de lijn van de afgelopen weken. Van de vorige twaalf wedstrijden werden er maar twee gewonnen en dat leidde maandag tot het ontslag van Mark van Bommel.

Onder Ernest Faber, die het seizoen zal afmaken als trainer, slaagde PSV er woensdag nog niet in voor een ommekeer te zorgen. "Een nieuwe trainer kan niet toveren", benadrukte Afellay. "We moeten nu keihard blijven werken tot de winterstop en dan met frisse moed aan het nieuwe jaar beginnen."

PSV sluit de eerste seizoenshelft zaterdag af met een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen PEC Zwolle. Het duel in het Philips Stadion begint om 19.45 uur.

Zaterdag weet PSV ook welke club de volgende tegenstander wordt in het bekertoernooi, want dan wordt geloot voor de achtste finales. De achtste finales worden op 21, 22 en 23 januari afgewerkt.