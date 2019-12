Mathieu van der Poel is woensdag in AFAS Live in Amsterdam verkozen tot Sportman van het Jaar. De wielrenner kreeg de voorkeur boven Oranje-captain Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen.

De 24-jarige Van der Poel dankt de Jaap Eden, zoals de onderscheiding heet, vooral aan zijn goud bij de WK veldrijden en zijn zege in de Amstel Gold Race.

Dankzij een bizar goede eindsprint was hij in april de eerste Nederlander sinds Erik Dekker in 2001 die de Limburgse voorjaarsklassieker op zijn naam schreef. Hij was ook de sterkste in de Brabantse Pijl en pakte de eindzege in de Ronde van Groot-Brittannië. Als veldrijder won hij liefst 35 koersen op rij.

Van der Poel was overigens niet aanwezig in AFAS Live om de prijs in ontvangst te nemen. Ook Van Dijk en Verstappen ontbraken.

Van der Poel is de opvolger van Kjeld Nuis, die vorig jaar verkozen werd tot Sportman van het Jaar. De vorige wielrenner die de prijs kreeg was Tom Dumoulin in 2017 en Verstappen won in 2016.

Sportvrouw van het Jaar nog niet bekend

Het sportgala is om 20.30 uur begonnen in AFAS Live en de Sportvrouw van het Jaar is nog niet bekendgemaakt. Sifan Hassan, Annemiek van Vleuten en Suzanne Schulting zijn de genomineerden.

Hugo Haak werd verkozen tot Sportcoach van het Jaar. De bondscoach van de baanwielrenners kreeg de voorkeur boven Ajax-trainer Erik ten Hag en Sarina Wiegman, de bondscoach van de Oranjevrouwen.

Jetze Plat werd uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De handbiker veroverde bij het WK para-cycling goud op de tijdrit in de klasse H4. De andere genomineerden waren zitskiër Jeroen Kampschreur en rolstoeltennisster Diede de Groot.

Richard Krajicek kreeg een de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs, een oeuvreprijs die sinds 2005 wordt uitgereikt. Hij won in 1996 als eerste en nog altijd enige Nederlandse man ooit Wimbledon en werd dat jaar ook verkozen tot Sportman van het jaar. Vorig jaar kreeg oud-schaatsster Marianne Timmer de oeuvreprijs.