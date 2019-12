De handbalsters zijn woensdag, drie dagen na het veroveren van de wereldtitel, bij het NOC*NSF Sportgala in AFAS Live in Amsterdam verkozen tot Sportploeg van het Jaar. Voor Richard Krajicek was er een oeuvreprijs.

De handbalsters kregen de voorkeur boven de voetbalsters, Ajax, de teamsprinters (baanwielrennen) en de roeimannen van de dubbelvier.

Aanvankelijk waren de handbalsters niet genomineerd, maar na hun wereldtitel werd het reglement aangepast zodat de vrouwen alsnog met succes konden meedingen naar de prijs.

Het is voor het eerst dat de handbalsters zijn verkozen tot Sportploeg van het Jaar. Vorig jaar ging de Jaap Eden, zoals de prijs heet, naar de teamsprinters bij het baanwielrennen.

Prijswinnaars NOC*NSF Sportgala Sportman van het Jaar: Mathieu van der Poel

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan

Sportploeg van het Jaar: Handbalsters

Talent van het Jaar: Keet Oldenbeuving

Paralympisch Sporter van het Jaar: Jetze Plat

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Richard Krajicek

Sportcoach van het Jaar: Hugo Haak

Oeuvreprijs voor Wimbledon-winnaar Krajicek

Richard Krajicek kreeg de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs, een oeuvreprijs die sinds 2005 wordt uitgereikt. De oud-tennisser won in 1996 als eerste en nog altijd enige Nederlandse man ooit Wimbledon en werd dat jaar ook verkozen tot Sportman van het Jaar. Vorig jaar kreeg oud-schaatsster Marianne Timmer de oeuvreprijs.

De prijs voor de Coach van het Jaar ging naar Hugo Haak, de bondscoach van de baansprinters. Hij kreeg de voorkeur boven Ajax-trainer Erik ten Hag en Oranje-bondscoach Sarina Wiegman.

Jetze Plat werd uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De handbiker veroverde bij het WK para-cycling goud op de tijdrit in de klasse H4. De andere genomineerden waren zitskiër Jeroen Kampschreur en rolstoeltennisster Diede de Groot.

Skateboardster Keet Oldenbeuving mocht de Young Talent Award in ontvangst nemen. De pas vijftienjarige Oldenbeuving, die dit jaar Europees kampioen werd, is de opvolger van Oranje-verdediger Matthijs de Ligt.

Oldenbeuving hoopt in 2020 op de Spelen in Tokio een plak te pakken. Skateboarden staat dan voor het eerst op het olympisch programma.

Van der Poel en Hassan Sporters van het Jaar

Mathieu van der Poel werd Sportman van het Jaar en Sifan Hassan Sportvrouw van het Jaar. Van der Poel kreeg de voorkeur boven Oranje-captain Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen. De 24-jarige wielrenner dankt de Jaap Eden vooral aan zijn goud bij de WK veldrijden en zijn zege in de Amstel Gold Race.

De 26-jarige Hassan kreeg meer stemmen dan shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten, die de andere twee genomineerden waren. Zowel Schulting als Van Vleuten werd wereldkampioen.

Hassan dankt haar uitverkiezing vooral aan haar twee wereldtitels bij de WK in Doha. Ze won in de Qatarese hoofdstad goud op de 1.500 en op de 10.000 meter, een combinatie die niet eerder vertoond was.

Het was woensdagavond de 69e keer dat NOC*NSF prijzen uitreikt aan de Nederlandse sporters. In de eerste jaren werd er alleen een Sporter van het Jaar gekozen en Abe Lenstra was in 1951 de eerste winnaar.