Om 20.30 uur begint in AFAS Live in Amsterdam het NOC*NSF Sportgala. Sifan Hassan, Annemiek van Vleuten en Suzanne Schulting zijn genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar en de Sportman van het Jaar wordt Max Verstappen, Mathieu van der Poel of Virgil van Dijk. Volg het gala in dit liveblog.

Hugo Haak Coach van het Jaar

Hugo Haak is de eerste die in de prijzen valt. De succesvolle coach van de baanwielrenners krijgt de voorkeur boven Ajax-trainer Erik ten Hag en bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen. De sporters hebben vlak voor de tv-uitzending hun stem uitgebracht. Sporters brengen hun stem uit op de sporters, net als de genodigde bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen dan hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor vijftig procent mee in de uitslag, de stemmen van de individuele vakjuryleden staan samen voor de overige vijftig procent. Het Sportgala in Amsterdam wordt geopend door Tom Egbers en Dione de Graaff. Wie gaan er vanavond met de prestigieuze Jaap Edens aan de haal? Daar zijn ook de handbalsters. De ploeg werd alsnog aan de lijst genomineerden toegevoegd nadat zondag op sensationele wijze de wereldtitel werd veroverd. Pas gisterochtend vroeg kwamen de handbalsters vanuit Japan aan op Schiphol, maar vandaag staan ze alweer goed uitgeslapen op de rode loper. NOC*NSF baalt van afwezigheid sporters

Minpunt vanavond bij het Sportgala is dat van de in totaal zes genomineerden voor Sportman en Sportvrouw van het jaar alleen Suzanne Schulting aanwezig is. "Het is jammer, want op dit feestje wil je graag dat iedereen er is", zegt directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF tegen De Telegraaf. "Iedereen is natuurlijk vrij om te komen, maar het zou toch mooi zijn als we zoveel mogelijk genomineerde sporters op het gala hebben. We moeten na deze editie maar eens evalueren hoe we het anders kunnen doen."



