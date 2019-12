Ernest Faber is op interimbasis de opvolger van Mark van Bommel als trainer van PSV. De hoofd jeugdopleiding neemt de taken van de maandag ontslagen trainer tot het einde van het seizoen op zich.

De 48-jarige Faber, die van 1992 tot 2004 als verdediger in de hoofdmacht van PSV speelde, is sinds de zomer van 2018 het hoofd van de jeugdopleiding van de Eindhovense club en was al eerder interim-trainer.

In de laatste weken van het seizoen 2013/2014 verving Faber tijdelijk Phillip Cocu, die een operatie moest ondergaan. Onder zijn leiding verloor PSV destijds drie van de vijf Eredivisie-wedstrijden.

PSV gaf maandag tijdens een ingelast persmoment uitleg over het ontslag van Van Bommel. Technisch directeur John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands sprak van "een heel moeilijk besluit", vooral ook omdat een groot deel van de spelersgroep nog vertrouwen had in de samenwerking met de trainer.

PSV-directeuren Toon Gerbrands en John de Jong geven uitleg over het ontslag van Van Bommel. (Foto: Pro Shots)

'Van Bommel reageerde erg teleurgesteld op ontslag'

Zondagavond tussen 23.00 en 0.00 uur nam de directie van PSV na een urenlange vergadering het besluit om de trainer weg te sturen. Van Bommel kreeg het nieuws maandagochtend om 8.45 uur te horen van De Jong en Gerbrands.

"Het was een vrij lang gesprek en Mark was behoorlijk teleurgesteld", vertelde De Jong. "Maar dat zijn wij ook. Dit is geen fijn besluit om te nemen."

In navolging van Van Bommel vertrekken ook assistent-trainers Reinier Robbemond en Jurgen Dirkx en adviseur Bert van Marwijk.

Faber zal tot de winterstop geassisteerd worden door Boudewijn Zenden en Ruud Hesp. PSV neemt de komende weken de tijd voor een verdere aanvulling van de technische staf.

Ernest Faber was in 2014 al vijf Eredivisie-wedstrijden interim-trainer van PSV. (Foto: Pro Shots)

Faber begint met KNVB-bekerwedstrijd

De eerste wedstrijd van PSV dit seizoen onder leiding van Faber wordt het TOTO KNVB Beker-duel woensdag met de amateurs van GVVV in Veenendaal. De Eindhovenaren sluiten het kalenderjaar vervolgens thuis af met een Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Naast zijn vijf eerdere wedstrijden bij PSV heeft Faber Eredivisie-ervaring als hoofdtrainer van NEC en FC Groningen. In het seizoen 2015/2016 leidde hij NEC naar een keurige tiende plaats en de daaropvolgende jaren werd FC Groningen onder zijn bewind achtste en twaalfde.

Faber moet er nu in eerste instantie voor zorgen dat PSV zonder verdere schade de winterstop ingaat. Onder Van Bommel zakte de 24-voudig landskampioen de afgelopen weken naar de vierde plaats in de Eredivisie en was de groepsfase van de Europa League het eindstation. De 3-1-nederlaag zondag bij Feyenoord betekende het einde voor de Limburger als trainer van PSV.

GVVV tegen PSV begint woensdag om 20.45 uur op Sportpark Panhuis en de aftrap tegen PEC is zaterdag om 19.45 uur in het Philips Stadion.