Herman van Drie stapt per direct uit de raad van raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord, zo meldt de Rotterdamse club maandag. De toezichthouder voert "een verschil van inzicht over de te volgen koers binnen de rvc" aan als reden voor zijn vertrek.

De rvc van Feyenoord telt na het vertrek van Van Drie nog drie leden: voorzitter Toon van Bodegom (voorzitter), Richard Bruens en Gérard Moussault.

Van Drie was in 2010 een van de grondleggers van de zogeheten Vrienden van Feyenoord, die het destijds noodlijdende Feyenoord van een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro voorzag. In ruil daarvoor kregen zij 49 procent van de aandelen in handen.