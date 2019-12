PSV kan waarschijnlijk een aantal maanden niet beschikken over Donyell Malen. De topscorer van de Eindhovenaren heeft aan de kraker zondag tegen Feyenoord een zware blessure overgehouden, maar zijn kruisband is niet beschadigd.

De twintigjarige Malen kwam in De Kuip verkeerd terecht, waardoor zijn knie een vreemde beweging maakte. De Oranje-international werd meteen gewisseld en gevreesd werd dat hij een kruisband had afgescheurd.

Nader onderzoek maandag in het ziekenhuis bracht aan het licht dat Malens kruisbanden niet beschadigd zijn. De spits, die september debuteerde in Oranje, hoeft daardoor waarschijnlijk geen streep te zetten door het EK 2020.

Bondscoach Ronald Koeman zag zondag Memphis Depay waarschijnlijk wel wegvallen voor het toernooi. De aanvaller van Olympique Lyon scheurde zondag zijn kruisband af in de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes en moet vermoedelijk minimaal een half jaar herstellen.

46 Memphis scheurt kruisband in wedstrijd tegen Stade Rennais

Malen stond al eerder weken aan de kant

Malen stond enkele weken geleden ook al enige tijd aan de kant door een blessure en zonder hem slaagde PSV er niet in een wedstrijd te winnen. De viervoudig international scoorde dit seizoen al elf keer in de Eredivisie en daarmee is hij de meest trefzekere speler van de 24-voudig landskampioen.

Overigens verloor PSV de kraker tegen Feyenoord met 3-1, waardoor de club is afgezakt naar de vierde plaats. Vanwege de teleurstellende resultaten besloot de clubleiding maandag trainer Mark van Bommel te ontslaan. Hij wordt tot het einde van het seizoen opgevolgd door Ernest Faber.

In navolging van Van Bommel vertrekken ook assistent-trainers Reinier Robbemond en Jurgen Dirkx en adviseur Bert van Marwijk.

De eerste wedstrijd van PSV dit seizoen onder leiding van Faber wordt het TOTO KNVB Beker-duel woensdag met de amateurs van GVVV in Veenendaal. De Eindhovenaren sluiten het kalenderjaar vervolgens thuis af met een Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle.