Kira Toussaint heeft vrijdag bij de Swim Cup in Amsterdam de olympische limiet gezwommen op de 100 meter rugslag. De Amstelveense mag zich daardoor gaan opmaken voor haar tweede Spelen.

De 25-jarige Toussaint tikte in de series in het Sloterparkbad aan in 59,63. De limiet ligt op 59,90 en dus was haar tijd ruim voldoende om volgend jaar mee te mogen doen in Tokio.

In 2016 maakte Toussaint haar olympisch debuut bij de Spelen in Rio de Janeiro en toen kwam ze met een tijd van 1.01,17 niet door de series.

De laatste jaren heeft Toussaint een goede ontwikkeling doorgemaakt. Afgelopen zomer greep ze bij de WK langebaan in Gwangju net naast een olympisch startbewijs op de 100 rug. Ze werd dertiende in de Chinese stad, terwijl de twaalfde plaats volstond.

Vijf Nederlandse zwemmers pakten eerder ticket

In Amsterdam slaagde Toussaint dus wel in haar missie daar was ze zichtbaar blij mee. Vorige week was ze ook al succesvol op de EK kortebaan in Glasgow, waar ze goud pakte op de 50 en 100 meter rug. Tevens veroverde ze estafettegoud op de 4x50 meter vrij.

Toussaint is de zesde Nederlandse zwemmer die zich individueel geplaatst heeft voor de Spelen. Femke Heemskerk (50 en 100 meter vrije slag), Ranomi Kromowidjojo (50 en 100 meter vrije slag), Arno Kamminga (200 meter schoolslag), Jesse Puts (50 meter vrije slag) en Arjan Knipping (400 meter wisselslag) gingen haar voor.