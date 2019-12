De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag de finale van het WK in Japan bereikt. Oranje won in het Park Dome Kumamoto in Higashi-ku met 33-32 van Rusland.

Laura van der Heijden maakte in de laatste minuut van de wedstrijd de winnende goal en zorgde zo voor een enorme ontlading aan Nederlandse kant. Estavana Polman vertolkte met negen treffers ook een hoofdrol tegen Rusland, dat als de favoriet begonnen was aan het duel.

Het is de tweede keer ooit dat Oranje in de WK-finale staat, nadat in 2015 in de eindstrijd verloren werd van Noorwegen. Ook nu kunnen de Noorse vrouwen tegenstander worden in de finale, want zij spelen later op vrijdag in de andere halve finale tegen Spanje.

De finale van het WK is zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) en wordt ook in Higashi-ku gespeeld. Op het vorige WK, twee jaar geleden in Duitsland, moest Oranje genoegen nemen met brons.

Als Oranje dit keer wel wereldkampioen wordt plaatst het zich direct voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Bij verlies wacht Nederland in maart een kwalificatietoernooi met Zweden, Senegal en Argentinië, waarbij twee olympische tickets te verdienen zijn.