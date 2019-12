De olympische golfsurfcompetities vinden tijdens de Spelen van 2024 in Parijs plaats in Tahiti. Het eiland in de Stille Oceaan ligt op ongeveer 15.000 kilometer van de Franse hoofdstad.

De kustplaats Teahupo'o, die bekendstaat om haar metershoge golven voor de kust, is aangewezen als locatie voor de surfcompetitie.

Het internationaal olympisch comité (IOC) moet op 8 januari nog instemmen met de beoogde plek, die donderdag door het Franse organisatiecomité werd aangewezen.

Tahiti maakt deel uit van Frans-Polynesië, een eilandengroep die tussen Australië en Zuid-Amerika gelegen is en tot Frans grondgebied behoort. Het tijdsverschil met Parijs bedraagt elf uur. Tahiti kreeg de voorkeur boven de Franse kustgebieden Biarritz, Lacanau, Hossegor-Seignosse-Capbreton en Pointe de la Torche.

Golfsurfen staat volgend jaar bij de Spelen in Tokio voor het eerst op het olympische programma. In Japan maken ook muurklimmen, skateboarden, 3x3-basketbal en karate hun debuut als olympische sport.