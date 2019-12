Grigor Dimitrov gaat voor de achtste keer meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De organisatie meldt donderdag dat de oud-finalist is vastgelegd voor de 46e editie.

De 28-jarige Dimitrov is de nummer twintig van de ATP-wereldranglijst, maar twee jaar geleden was hij nog de mondiale nummer drie. In 2017 legde hij beslag op de ATP Finals en in oktober van dit jaar reikte hij tot de halve finale van de US Open.

"Dimitrov en het toernooi hebben een speciale band. Vanaf zijn debuut in 2009, waarin hij als toptalent bij ons een van de eerste kansen kreeg om zich op ATP-niveau te bewijzen, komt hij hier graag. Hij is erop gebrand om de titel te veroveren", vertelt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.

Dimitrov meldde zich vorig jaar nog met een schouderblessure af voor het ABN AMRO-toernooi. In 2018 bereikte hij nog de finale van het ATP-toernooi. Daarin moest hij zich gewonnen geven aan Roger Federer.

Ook Medvedev en Tsitsipás doen mee

Het ABN AMRO-toernooi wordt van zaterdag 8 tot zondag 16 februari gehouden in Rotterdam Ahoy.

Eerder legde de organisatie al Stéfanos Tsitsipás en Daniil Medvedev vast. De Griek sloot het seizoen af als de nummer zes van de wereldranglijst en de Rus, die in september de finale van de US Open haalde, is de mondiale nummer vijf.