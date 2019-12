Door de derde plaats in groep D van de Champions League gaat Bayer Leverkusen na de winterstop verder in de Europa League en dus kan trainer Peter Bosz zijn oude club Ajax treffen. De coach hoopt dat hij de Amsterdammers voorlopig niet tegenkomt.

"Het is niet dat ik niet tegen Ajax wil spelen, maar het liefst pas zo laat mogelijk in het toernooi. Dat betekent namelijk dat we allebei ver komen", aldus Bosz tegenover Veronica.

De 56-jarige Bosz, die Ajax in het seizoen 2016/2017 naar de Europa League-finale leidde, verloor woensdag thuis met 0-2 van Juventus. De Bundesliga-club bleef daardoor op zes punten staan in de groepsfase, op redelijke afstand van Atlético Madrid (tien punten) en Juventus (zestien punten).

Een dag eerder zag Bosz Ajax uitgeschakeld worden in de Champions League door een 0-1-nederlaag tegen Valencia. "Ik vind de uitschakeling van Ajax onterecht als je ziet hoe ze gespeeld hebben. De uitwedstrijd tegen Chelsea was heel ongelukkig. Aan de andere kant wordt het lastig als je voorin geen snelheid hebt", doelde hij op de absentie van de geblesseerde Quincy Promes en David Neres tegen Valencia.

Bosz is tevreden over Sinkgraven

Bosz vindt dat er ook meer in heeft gezeten voor Leverkusen dit Champions League-avontuur. "We hebben hier en daar punten laten liggen die we wel hadden kunnen pakken. Ook tegen Juventus was meer mogelijk."

Opvallend was dat de Apeldoorner tegen de Italiaans kampioen voor het eerst dit seizoen Daley Sinkgraven, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, een basisplaats gunde in het miljoenenbal. Ondanks de 2-0-nederlaag door goals van Cristiano Ronaldo en Gonzalo Higuaín was Bosz tevreden over het spel van de linksback.

"Daley speelde uitstekend en dat is knap. Hij is bijna twee jaar geblesseerd geweest, maar ik ken hem van mijn tijd bij Ajax en kan zijn kwaliteiten daardoor goed inschatten. Door zijn blessures hebben we hem langzaam gebracht en ook nu moeten we voorzichtig zijn. Maar tegen Juventus heeft hij het goed gedaan."

Loting voor zestiende finales is maandag

De loting voor de zestiende finales van de Europa League is maandag in het Zwitserse Nyon. Mogelijk gaat Feyenoord dan naast Ajax en AZ als derde Nederlandse club de koker in, maar de Rotterdammers moeten donderdag wel winnen bij FC Porto en dan nog zijn ze afhankelijk van het resultaat bij de andere groepswedstrijd tussen Rangers FC en Young Boys.

De wedstrijden in Porto en Glasgow beginnen om 21.00 uur. De zestiende finales van de Europa League worden op 20 en 27 februari afgewerkt en de eindstrijd is op 27 mei in het Poolse Gdansk.

