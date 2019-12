De teleurstelling is uiteraard enorm bij de spelers van Ajax na de uitschakeling in de Champions League, maar het besef is er ook dat het Europese avontuur nog niet voorbij is. Door de derde plaats in groep H rest de Amsterdammers na de winterstop de knock-outfase van de Europa League en Donny van de Beek en Daley Blind denken dat daarin veel mogelijk is.

"Het seizoen is niet over. We hebben de competitie en de beker nog en uiteindelijk zullen we ook gaan strijden in de Europa League, al is het moeilijk om dat nu zo uit te spreken", aldus Blind, die de Europa League al eens won met Manchester United. In 2017 was hij met de Engelse club in de eindstrijd in Stockholm met 2-0 te sterk voor nota bene Ajax.

"Of het een fijne beker is om te winnen? Elke beker is fijn om te winnen. Als we na de winter in het toernooi kunnen groeien, zijn er fantastische dingen mogelijk. Maar goed, laat duidelijk zijn dat het nu heel veel pijn doet dat we geen Champions League meer spelen. Ik ben bloedchagrijnig."

Van de Beek speelde tijdens de EL-finale van 2017 al voor Ajax en was toen tegenstander van Blind. De Amsterdammers rekenden destijds in de knock-outfase af met clubs als Schalke 04 en Olympique Lyon en ook dit keer kan Ajax grote clubs treffen. Onder meer Internazionale, Arsenal, Benfica, Sevilla en opnieuw Manchester United spelen na de winter in het 'tweede' Europese toernooi.

"Ik ga niet zeggen: we gaan de Europa League winnen. Maar we kunnen zeker ver komen en natuurlijk willen we dat ook", vertelt Van de Beek. "Het is schakelen, maar ik weet van drie jaar geleden dat de Europa League ook een mooi toernooi kan zijn. We willen weer tot grote hoogte stijgen."

270 Nabeschouwing CL: 'Ajax mag in Europa League meer dromen hebben’

'Europa kijkt graag naar ons voetbal'

Overigens zal ook AZ erbij zijn na de winterstop in de Europa League, al kunnen de Alkmaarders in de zestiende finales nog niet gekoppeld worden aan Ajax. Zondag in Alkmaar is AZ wel tegenstander in de Eredivisie en als Ajax verslagen wordt, komt de ploeg van trainer Arne Slot in punten gelijk met de Amsterdamse koploper.

"We kunnen in een week veel verspelen", weet Van de Beek. "Het wordt een superbelangrijke wedstrijd zondag en dus moeten we er snel weer staan. Dat kan, al is de uitschakeling in de Champions League hard aangekomen. Van de eerste naar de derde plek, daar ben ik kapot van."

Voorafgaand aan de afsluitende groepswedstrijd tegen Valencia ging Ajax met tien punten aan kop in de poule. Door het 0-1-verlies in de Johan Cruijff ArenA gingen de Spanjaarden de Amsterdammers voorbij en ook Chelsea, dat met 2-1 van Lille OSC won, passeerde de ploeg van trainer Erik ten Hag.

"Als je in deze poule tien punten pakt en in de meeste wedstrijden domineert, dan denk ik dat je het verdient om door te gaan in de Champions League", vindt Blind. "Vooral uit tegen Valencia en Chelsea hebben we voetbal laten zien waar heel Europa graag naar kijkt."

"De vreugde bij Chelsea en Valencia was ook groot toen ze ons in Amsterdam versloegen, dat zegt veel over de hernieuwde status van Ajax. Maar we kopen er niks voor. We moeten het doen met de Europa League."

240 Samenvatting Ajax-Valencia (0-1)

Loting voor zestiende finales is maandag

De loting voor de zestiende finales van de Europa League is maandag in het Zwitserse Nyon. Mogelijk gaat dan naast Ajax en AZ Feyenoord als derde Nederlandse club de koker in, maar de Rotterdammers moeten donderdag wel winnen bij FC Porto en dan nog zijn ze afhankelijk van het resultaat bij de andere groepswedstrijd tussen Rangers FC en Young Boys. De wedstrijden in Porto en Glasgow beginnen om 21.00 uur.

De zestiende finales van de Europa League worden op 20 en 27 februari afgewerkt en de eindstrijd is op 27 mei in het Poolse Gdansk.