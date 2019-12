De Nederlandse handbalsters beginnen aan de hoofdronde op het WK in Japan, het geplaagde PSV hoopt de weg naar boven te vinden en in Kazachstan wordt geschaatst. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je ze kan volgen.

Handbalsters vervolgen jacht op WK-titel

De Nederlandse handbalsters vervolgen zondag in het Japanse Kumamoto hun jacht op de wereldtitel. Na de sensationele zege op Noorwegen opent de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade de tweede ronde tegen Duitsland.

Wanneer? De wedstrijd tegen Duitsland begint zondag om 10.00 uur (Nederlandse tijd)

Waar te volgen? Ziggo Sport zendt de wedstrijd rechtstreeks uit en op NU.nl staat een liveblog. Om de wedstrijd écht op de voet te volgen:

De Nederlandse handbalsters waren vrijdag in extase na de sensationele zege op Noorwegen. (Bron: Pro Shots)

Dolend PSV ontvangt Fortuna, AZ naar PEC Zwolle

In de zestiende speelronde in de Eredivisie neemt het dolende PSV het in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. Kan trainer Mark van Bommel de negatieve spiraal doorbreken en in het spoor blijven van nummer twee AZ?

De Alkmaarders gaan zelf op bezoek bij PEC Zwolle en hopen op het vinkentouw van Ajax te blijven, dat vrijdagavond verrassend verloor van Willem II. Feyenoord gaat op bezoek bij Vitesse, dat voor het eerst onder leiding staat van interim-trainer Joseph Oosting na het opstappen van Leonid Slutsky.

Wanneer? Op zaterdag: ADO-FC Twente (18.30 uur), PSV-Fortuna Sittard (19.45 uur), VVV-Venlo-FC Emmen (19.45 uur), PEC Zwolle-AZ (20.45 uur). Op zondag staan er eveneens vier wedstrijden op het programma: Vitesse-Feyenoord (12.15 uur), FC Groningen-FC Utrecht (14.30 uur), RKC Waalwijk-sc Heerenveen (14.30 uur) en Sparta Rotterdam-Heracles Almelo (16.45 uur).

Waar te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Wereldtitels op het spel in Saoedi-Arabië

Boksers Anthony Joshua en Andy Ruiz jr. binden zaterdagavond in Saoedi-Arabië de strijd aan om drie wereldtitels in het zwaargewicht. Ruiz jr. is sinds juni regerend wereldkampioen na een verrassende zege op de Brit Joshua.

Wanneer? Het gevecht tussen Joshua en Ruiz jr. begint zaterdag omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd).

Waar te volgen? Het gevecht is rechtstreeks te zien bij RTL 7. De uitzending start om 21.00 uur. Om het gevecht écht op de voet te volgen:

58 Bokskampioen Ruiz 128 kilo bij weging voor gevecht met Joshua

Roest wil enige 10 kilometer bij WB winnen

Bij de wereldbeker schaatsen in het Kazachse Nur-Sultan jaagt Patrick Roest op de zege op de enige 10 kilometer-wedstrijd van dit seizoen. Op zondag springen de 1.500 meter bij de mannen en de vrouwen in het oog.

Wanneer? De eerste afstanden op de wereldbekerwedstrijden in Nur-Sultan beginnen zaterdag en zondag om 13.00 uur.

Waar te volgen? De wereldbeker schaatsen is zaterdag en zondag live te volgen bij de NOS. Om de wereldbekerwedstrijden écht op de voet te volgen: