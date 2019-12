Feyenoord moet vrezen voor een nieuwe straf van de UEFA. De Europese voetbalbond heeft maandag een onderzoek geopend wegens ongeregeldheden donderdag tijdens de Europa League-wedstrijd in eigen huis tegen Rangers FC (2-2).

De UEFA beschuldigt de supporters van Feyenoord van het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van trappen in het stadion en doet op 27 februari 2020 uitspraak over beide incidenten.

Feyenoord heeft al een straf van één Europese uitwedstrijd (volgende week tegen FC Porto) aan de broek naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk, het aanrichten van vernielingen en het gooien van voorwerpen op bezoek bij BSC Young Boys (2-0).

De Rotterdammers gingen meteen in beroep en riepen de eigen supporters op om tegen Rangers vuurwerk thuis te laten om het beroep niet te schaden, maar dat loopt dus vermoedelijk anders af.

Feyenoord, dat ook een boete ontving van 55.000 euro, vroeg bovendien om opschorting van de straf, omdat veel supporters al een kaartje voor de wedstrijd tegen Porto hebben aangeschaft en hun reis hebben geboekt.

UEFA opent ook onderzoek naar fan die Ziyech opzocht

De UEFA opende maandag ook een onderzoek vanwege een jonge fan die woensdag het veld opkwam tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Lille OSC en Ajax (0-2) om Hakim Ziyech een knuffel te kunnen geven.

De jongen viel in de 73e minuut van het treffen op Stade Pierre-Mauroy in de armen van Ziyech, die hem wat woorden in zijn oor fluisterde en vervolgens de toegesnelde stewards vroeg om voorzichtig met het kind om te gaan.

De UEFA heeft ondanks dat er geen kwade bedoelingen bij zaten aan Lille gevraagd hoe het kon gebeuren dat een supporter vanaf de tribunes de stewards wist te omzeilen en erin slaagde het veld te betreden.

Ziyech, die na afloop zijn shirt gaf aan de vader van de jongen, voelde zich "vereerd" dat hij werd omhelst. "Dat gebeurt niet zo snel. Het is gewoon een kleine jongen die zijn idool ziet. Dat kun je op deze manier ook oplossen."

De UEFA doet al op 12 december uitspraak over dit incident. Ajax hoeft niet te vrezen voor een straf. De Amsterdammers moesten vorige maand bij Chelsea (4-4) nog zonder eigen supporters spelen vanwege eerdere misdragingen.