In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je ze kan volgen.

Laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen

Slaagt Max Verstappen erin om de derde plaats in de WK-stand vast te houden? En kan de Red Bull-coureur na zijn zege in Brazilië ook schitteren in Abu Dhabi? Dat zijn de vragen bij de laatste Formule 1-race van het jaar.

Wanneer? Zaterdag om 14.00 uur begint de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. De race gaat zondag omstreeks 14.10 uur van start.

Waar te volgen? Alles is live op televisie te zien bij Ziggo Sport en te volgen in een liveblog op NU.nl en via de NUsport-app. Om de Grand Prix écht op de voet te volgen:

Loting voor EK 2020 met Oranje

In de Roemeense hoofdstad Boekarest wordt zaterdag de EK-loting verricht. Vooraf is al bekend dat Oranje in groep C komt met Oekraïne en Roemenië, mits dat land zich plaatst via de play-offs. Uit pot 3 kunnen Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden en Tsjechië in de groep van Nederland terechtkomen.

Wanneer? De loting begint zaterdag om 18.00 uur.

Wanneer? De loting begint zaterdag om 18.00 uur.

Waar te volgen? NPO2 zendt de loting live uit en op NU.nl staat een liveblog.

Ajax op bezoek bij FC Twente, AZ thuis tegen VVV-Venlo

In de vijftiende speelronde van de Eredivisie neemt koploper Ajax het op tegen middenmoter FC Twente. In Enschede ontbreekt Zakaria Labyad, terwijl achter de naam van Hakim Ziyech nog een vraagteken staat door een armblessure.

AZ verzekerde zich donderdag van overwintering in de Europa League en speelt zondag thuis tegen degradatiekandidaat VVV-Venlo. Het ploeterende PSV gaat op bezoek bij FC Emmen en Feyenoord speelt thuis tegen PEC Zwolle.

Wanneer? Zaterdag staan er drie duels op het programma: Willem II-Sparta (18.30 uur), Fortuna Sittard-FC Groningen (19.45 uur) en Heracles-ADO Den Haag (20.45 uur). Op zondag komen de topclubs in actie: FC Twente-Ajax (12.15 uur), FC Utrecht-RKC Waalwijk (14.30 uur), AZ-VVV-Venlo (16.45 uur), Feyenoord-PEC Zwolle (16.45 uur), FC Emmen-PSV (20.00 uur).

Waar te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

AZ neemt het in Den Haag op tegen VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

Handbalsters beginnen aan WK

Met Oranje als een van de kanshebbers op de medailles begint in Japan het WK handbal. Nederland speelt zaterdag zijn eerste groepsduel met Slovenië. Ook Noorwegen, Servië, Angola en Cuba maken deel uit van groep A.

Wanneer? Nederland-Slovenië begint zaterdag om 10.00 uur.

Wanneer? Nederland-Slovenië begint zaterdag om 10.00 uur.

Waar te volgen? Liveblog op NU.nl en Ziggo Sport zendt de wedstrijd uit.

Oranje-keeper Tess Wester. (Foto: Pro Shots)