Het Nederlands elftal gaat zaterdagavond om 18.00 uur in Boekarest de koker in voor het EK 2020, maar nu is al veel duidelijk over groepsfase. Wat weten we over de drie (mogelijke) tegenstanders van Oranje in groep C.

Tegenstander 1 (pot 1): Oekraïne

Nadat de kwalificatie anderhalve week geleden werd afgesloten met een 5-0-zege op Estland was zeker dat Oranje in pot 2 zit bij de loting én dat Oekraïne de tegenstander wordt uit pot 1.

In pot 1 zitten namelijk vier gastlanden: Italië (groep A), Engeland (groep D), Spanje (groep E) en Duitsland (groep F). Zij hebben net als Oranje al een groep toegewezen gekregen en kunnen daardoor niet meer bij Nederland in groep C terechtkomen.

Van pot 2 is al bekend dat Rusland als gastland met speelstad Sint-Petersburg sowieso een plek krijgt in groep B. Rusland en Oekraïne mogen van de UEFA vanwege hun politieke conflict niet bij elkaar in de groep komen en dus blijft voor de Oekraïners groep C over; de groep van Nederland. België gaat daardoor naar groep B.

Indeling groepsfase EK Groep A: Italië, pot 2, pot 3, Wales of Finland

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Wales of Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, pot 3, pot 4 (evt. Roemenië)

Groep D: Engeland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Schotland)

Groep E: Spanje, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Ierland)

Groep F: Duitsland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Hongarije)

Tegenstander 2 (pot 3): Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden of Tsjechië

Van de zes landen van pot 3 kunnen er vijf bij Oranje in groep C terechtkomen. Alleen Denemarken haakt af, omdat dat land als gastland al bij België en Rusland geplaatst is in groep B.

De overgebleven landen uit pot 2 zijn Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden of Tsjechië en een van deze landen komt bij Nederland en Oekraïne in groep C.

Tegenstander 3 (pot 4): Roemenië, Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Kosovo of Georgië

Over de landen in pot 4 is nog veel onduidelijk. Alleen Wales en Finland zitten zeker in deze pot en zij komen in EK-groep A of B terecht. De andere vier plekken in pot 4 worden ingenomen door de winnaars van de play-offs, maar die worden in maart pas afgewerkt.

Zeker is al dat Roemenië bij plaatsing als vierde land bij Oranje in de poule komt, omdat Boekarest net als Amsterdam speelstad is van groep C. De Roemenen moeten dan wel in een play-offwedstrijd in het zogeheten Path A afrekenen met IJsland en daarna met de winnaar van Bulgarije tegen Hongarije.

Mocht Roemenië het EK niet halen, dan treft Oranje de winnaar van de play-off Path D en daarin komen louter potentiële EK-debutanten in actie. Georgië speelt tegen Wit-Rusland en Noord-Macedonië neemt het op tegen Kosovo. De winnaars strijden vervolgens om een EK-ticket.

Kortom: Oranje krijgt uit pot 4 Roemenië, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo of Wit-Rusland als tegenstander in de groepsfase van het EK.