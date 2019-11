Ajax begint met Perr Schuurs en Lisandro Martínez centraal achterin aan de Champions League wedstrijd tegen Lille OSC. Noussair Mazraoui start in Stade Pierre-Mauroy op het middenveld.

Schuurs en Martínez zijn de vervangers van Joël Veltman en Daley Blind, die geschorst zijn na hun rode kaarten in de uitwedstrijd tegen Chelsea. Trainer Erik ten Hag had centraal achterin ook voor Edson Álvarez kunnen kiezen, maar de Mexicaan begint op de bank.

Nicolás Tagliafico start zoals verwacht als linksback, terwijl Ten Hag rechts achterin voor Sergino Dest kiest.

Mazraoui, die ook geregeld rechtsback speelt, schuift door naar het middenveld. De Marokkaans international was een twijfelgeval voor het duel met Lille, nadat hij zaterdag geblesseerd uitviel tegen Heracles Almelo. Donny van de Beek en Hakim Ziyech completeren de middenlinie van Ajax.

Voorin starten Zakaria Labyad en Quincy Promes op de vleugels en Dusan Tadic staat in de punt.

Valencia tegen Chelsea is al begonnen

De wedstrijd tussen Lille en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Stade Pierre-Mauroy en staat onder leiding van arbiter Felix Brych. De andere wedstrijd in groep H gaat tussen Valencia en Chelsea en dat duel is al om 18.55 uur begonnen. De ruststand in Mestalla is 1-1.

Zowel Ajax, Lille als Valencia heeft nu zeven in punten in groep H, terwijl Lille slechts een punt heeft. De Franse club moet winnen van Ajax om kans te houden op de derde plaats en daarmee een plek in de knock-outfase van de Europa League. In de Champions League kan Lille niet meer overwinteren.

Opstelling Lille OSC: Maignan; Celik, Tiago Djaló, Gabriel, Mandava; André, Soumaré, Yazici; Ikoné Osimhen, Bamba.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui, Ziyech, Van de Beek; Promes, Tadic, Labyad.