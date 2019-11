Michael van Gerwen heeft zondag voor de vijfde keer in zijn carrière de Players Championship Finals gewonnen. De Nederlander was in de finale in het Engelse Minehead met 11-9 in legs te sterk voor Gerwyn Price.

De dertigjarige Van Gerwen, die het laatste grote toernooi voor het WK ook won in 2013, 2015, 2016 en 2017 en vorig jaar de finale verloor van Daryl Gurney (9-11), neemt met de zege revanche voor de verloren halve finale bij de Grand Slam of Darts een week geleden. Toen won Price met 12-16 van 'MVG' en later die zondag ook het toernooi.

Het is voor Van Gerwen zijn zesde grote toernooizege van 2019. Eerder dit jaar won de Brabander al het WK, The Masters, de Premier League, de World Grand Prix en de Champions League of Darts.

Van Gerwen had in aanloop naar de finale al gewonnen van respectievelijk Luke Humphries (6-3), Adrian Lewis (6-5), James Wade (10-6), Mervyn King (10-6) en Ian White (11-8).

In de eindstrijd tegen de 34-jarige Price ging Van Gerwen goed van start. In een bizarre eerste leg (beide spelers misten de nodige pijlen op de dubbel) sloeg de wereldkampioen al toe met een break, maar de Welshman kwam na twaalf legs weer langszij (6-6).

Price kon niet lang genieten van zijn comeback, want op 8-8 wist Van Gerwen hem andermaal te breken. Die voorsprong kwam in de laatste leg nog in gevaar, maar op zijn vijfde matchdart maakte de nummer een van de wereld een eind aan de wedstrijd.

Raymond van Barneveld liep eerder op de dag de geplaatste status voor het WK mis. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Barney' strandt in kwartfinales en loopt geplaatste status mis

Raymond van Barneveld werd eerder op zondag uitgeschakeld door Chris Dobey in de kwartfinales van de Players Championship Finals. De Hagenaar liep daardoor definitief zijn geplaatste status voor het WK mis.

Van Barneveld begon de Players Championship Finals, het voorlaatste toernooi van zijn imposante carrière, als de nummer 41 van de PDC-ranking. Hij had de finale moeten halen voor een plek bij de eerste 32 en een daarbij horende geplaatste status op het WK.

Nu Van Barneveld niet geslaagd is in die missie, is zeker dat de vijfvoudig wereldkampioen volgende maand in Londen ongeplaatst aan het WK begint. Hij kan daardoor al snel een wereldtopper treffen.

Zaterdag maakte Van Barneveld nog indruk in Minehead door Joe Cullen (6-3) en Glen Durrant (10-3) overtuigend te verslaan, maar een dag later tegen Dobey haalde hij een veel minder hoog niveau. Hij verloor met 2-10.

Het WK begint op 13 december in Alexandra Palace en de finale is op 1 januari.

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.