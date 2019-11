Raymond van Barneveld is zondag uitgeschakeld door Chris Dobey in de kwartfinales van de Players Championship Finals in Minehead. De Hagenaar is daardoor definitief niet geplaatst voor het WK. Michael van Gerwen ging wel door naar de halve finales.

Van Barneveld begon de Players Championship Finals, het voorlaatste toernooi van zijn imposante carrière, als de nummer 41 van de PDC-ranking. Hij had de finale moeten halen voor een plek bij de eerste 32 en een daarbij horende geplaatste status op het WK.

Nu Van Barneveld niet geslaagd is in die missie, is zeker dat de vijfvoudig wereldkampioen volgende maand in Londen ongeplaatst aan het WK begint. Hij kan daardoor al snel een wereldtopper treffen.

Zaterdag maakte Van Barneveld nog indruk in Minehead door Joe Cullen (6-3) en Glen Durrant (10-3) overtuigend te verslaan, maar een dag later tegen Dobey haalde hij een veel minder hoog niveau. Hij verloor met 2-10.

De Players Championship Finals was het voorlaatste toernooi van Raymond van Barneveld. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Van Gerwen verslaat King

Van Gerwen speelde met een gemiddelde van 92,15 per drie pijlen ook zeker niet de beste partij uit zijn loopbaan, maar de wereldkampioen won in de kwartfinales wel van Mervyn King: 10-6.

Van Gerwen neemt het later op de dag in de halve finales op tegen Ian White of William O'Connor. De finale vindt ook op zondag plaats.

Het WK begint op 13 december in Alexandra Palace en de finale is op 1 januari.

