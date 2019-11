Feyenoord heeft zondag op bezoek bij FC Groningen voor het eerst puntenverlies in de Eredivisie geleden onder trainer Dick Advocaat. De wedstrijd in het Hitachi Capital Mobility stadion eindigde in 1-1.

Door een goal van Luis Sinisterra leidde Feyenoord, dat veel spelers miste door blessures, halverwege met 0-1. FC Groningen-middenvelder Samir Memisevic zette in de tweede helft uit een strafschop de 1-1-eindstand op het scorebord.

Sinds de aanstelling van de 72-jarige Advocaat, die eind vorige maand Jaap Stam opvolgde, won Feyenoord wel van VVV-Venlo (0-3) en RKC Waalwijk (3-2), maar in de Europa League werd al wel gelijkgespeeld tegen Young Boys (1-1).

Door het gelijkspel van zondag staat zowel Feyenoord als FC Groningen met 21 punten uit veertien wedstrijden in de middenmoot van de Eredivisie. Donderdag spelen de Rotterdammers in de Europa League thuis tegen Rangers FC.

Vreugde bij Feyenoord na de 0-1 van Luis Sinisterra. (Foto: Pro Shots)

Haps, Karsdorp en Jørgensen ontbreken

Het is voor Advocaat te hopen dat een aantal geblesseerde spelers er tegen Rangers weer bij is. Zondag tegen FC Groningen kon hij niet beschikken over Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen. Het drietal werd in de basis vervangen door Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia en Sam Larsson. De Zweed begon als linksbuiten, waardoor Sinisterra doorschoof naar de spitspositie.

Kenneth Vermeer, die de interlandperiode van Oranje miste door een blessure, kon wel in actie komen tegen FC Groningen. De keeper was na achttien minuten kansloos bij een afstandsschot van Ajdin Hrustic, maar tot zijn opluchting bracht de paal redding.

In de 32e minuut was het aan de andere kant wel raak. Na een steekpass van Larsson had Sinisterra vrije doortocht richting het Groningse doel, waarna de Colombiaan oog in oog met keeper Sergio Padt koel afrondde (0-1).

FC Groningen-middenvelder Samir Memisevic benutte een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Berghuis krijgt kopkans in slotfase

In de tweede helft werd Groningen wat sterker. Er kwamen mogelijkheden en mede door een foutje van Jens Toornstra was het na een uur weer gelijk. De ervaren middenvelder van Feyenoord had alleen oog voor de bal en trapte daardoor onopzettelijk Mike te Wierik onderuit in het strafschopgebied. Memisevic schoot de penalty vervolgens overtuigend binnen (1-1).

Met de gelijke stand leken beide ploegen te kunnen leven, want zowel FC Groningen als Feyenoord drong niet echt meer aan. Pas in de extra tijd was er weer een grote kans.

Het was captain Steven Berghuis die Feyenoord naar een zege kon koppen, maar Padt redde waardoor het 1-1 bleef in Groningen.

