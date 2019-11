Lieke Martens heeft zondag haar rentree gemaakt voor FC Barcelona, nadat ze door een teenblessure sinds de verloren WK-finale van de Oranjevrouwen niet meer in actie was gekomen.

De 26-jarige Martens zat in de thuiswedstrijd tegen Deportivo La Coruña (6-1-zege) voor het eerst dit seizoen bij de selectie van FC Barcelona Femení. In de tweede helft maakte ze als invaller bij een 6-0-stand haar rentree in het l'Estadi Johan Cruyff.

Martens kampte vijf maanden geleden tijdens het WK in Frankrijk al met de teenblessure aan haar linkervoet, maar toen speelde ze met pijnstillers.

In de met 2-0 verloren WK-finale in Lyon tegen de Verenigde Staten werd ze na zeventig minuten gewisseld, waarna ze tijd nam om te herstellen.

Martens miste zes interlands

De Wereldvoetbalster van het Jaar in 2017, die bezig is aan haar derde seizoen bij de Catalaanse topclub en nog vastligt tot medio 2022, meldde zich een maand geleden voor het eerst weer op het trainingsveld van Barcelona. Begin deze maand hervatte ze de de groepstraining.

Behalve de eerste maanden van het seizoen miste Martens door haar blessure ook de gewonnen kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen tegen Estland (0-7), Slovenië (2-4 en 4-1), Turkije (3-0 en 0-8) en Rusland (2-0).