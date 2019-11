Deontay Wilder heeft zaterdag met succes zijn wereldtitel zwaargewicht in de WBC verdedigd. De Amerikaanse bokser was in Las Vegas te sterk voor Luis Ortiz.

De 34-jarige Wilder won een een jaar geleden ook al van de zes jaar oudere Cubaan. In de rematch ging het in de eerste zes ronden redelijk gelijk op, tot Wilder Ortiz in de zevende ronde vol raakte. De uitdager ging neer en kon niet meer verder.

De overwinning van Wilder, die ongeveer 2,7 miljoen euro mag bijschreven, was de 42e in zijn 43 wedstrijden als prof.

In februari wacht Wilder al de volgende zware partij. Hij verdedigt dan tegen Tyson Fury zijn titel, nadat een confrontatie met de 31-jarige Brit in december 2018 onbeslist eindigde. Fury verloor net als Wilder nog nooit.

Het ging er na afloop vriendschappelijk aan toe tussen Deontay Wilder en Luis Ortiz. (Foto: Pro Shots)

'Deze klasse verdient één wereldkampioen'

De partij een jaar geleden tussen tussen Wilder en Fury leverde veel discussie op. Beide boksers vonden dat ze de zege verdienden, maar de jury oordeelde anders.

"Het is goed dat er nu een duidelijke kampioen komt", keek Wilder na zijn winst tegen Ortiz vooruit op de confrontatie met Fury. "De klasse van het zwaargewicht is klein, verdient één wereldkampioen en dat ben ik."