De demonstratiepartij van zaterdag (lokale tijd) tussen Roger Federer en Alexander Zverev gaat de boeken in als de best bezochte tenniswedstrijd ooit. 42.517 toeschouwers zagen de Zwitser in drie sets winnen in Mexico-Stad.

De setstanden waren 3-6, 6-4 en 6-2 in La Plaza, een stadion in de Mexicaanse hoofdstad dat normaal gesproken voor het stierenvechten gebruikt wordt.

Het vorige record stamde uit 2010. 35.681 toeschouwers waren destijds aanwezig bij Kim Clijsters tegen Serena Williams, een demonstratiepartij in Brussel die de Belgische won.

De partij tussen Federer en Zverev was onderdeel van de lucratieve toer van het tweetal door Zuid-Amerika, waarbij ook al in de Chileense hoofdstad Santiago en de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires werd gespeeld.

La Plaza is normaal gesproken een stadion voor stierenvechten. (Foto: Pro Shots)

Record wordt waarschijnlijk snel weer gebroken

Het duel tussen Federer en Zverev werd aangekondigd als 'The Greatest Match', maar het is al duidelijk dat het record niet lang zal standhouden.

In de aanloop naar de partij in Mexico-Stad kondigde Federer namelijk aan dat hij in februari een demonstratiepartij speelt tegen Rafael Nadal in het Cape Town Stadium in Zuid-Afrika. Dat stadion biedt plaats aan 55.000 toeschouwers.

De 38-jarige Federer en de zestien jaar jongere Zverev doen door hun Zuid-Amerikaanse toer niet mee aan de Davis Cup Finals in Madrid. Rafael Nadal speelt daar zondag met Spanje in de finale tegen Canada.

Roger Federer won de partij in drie sets. (Foto: Pro Shots)