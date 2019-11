Raymond van Barneveld heeft door zijn opmars op de Players Championship Finals in Minehead hoop dat hij alsnog een geplaatste status krijgt voor het WK volgende maand in Londen.

De 52-jarige Hagenaar, die op het WK zijn lange en imposante carrière zal beëindigen, bereikte zaterdag de kwartfinales door Glen Durrant overtuigend te verslaan (10-3). Zondagmiddag strijdt hij met Chris Dobey voor een plek in de halve finales, die evenals de eindstrijd ook op zondag gespeeld worden.

"Ik heb het nog even nagevraagd, ik moet de finale halen om de top 32 te halen en geplaatst te zijn voor het WK", zei Van Barneveld, die nu 41e staat op de PDC-ranking, na zijn zege op Durrant. Een geplaatste status betekent dat hij de toppers sowieso ontloopt in de eerste ronde.

De interviewer vroeg of Van Barneveld al twijfelt over zijn afscheid, omdat hij bij de Players Championship Finals laat zien dat hij nog een uitstekend niveau kan halen. "Nee, daar kom ik niet op terug", antwoordde de vijfvoudig wereldkampioen met een glimlach. "Maar het zou wel geweldig zijn als ik hier zondag nog een paar mooie potjes gooi."

'Ik train hard op mijn dubbels'

De partij tegen Durrant zorgde voor een goed gevoel bij Van Barneveld richting de wedstrijden van zondag. Na een 1-0-achterstand kwam hij geen moment meer in de problemen tegen de Engelsman.

"Durrant zat niet in de wedstrijd, haalde niet zijn niveau en ik wel. Ik voel me goed en heb vertrouwen. Vooral mijn dubbels lopen uitstekend. Daar train ik deze weken hard op en dat heeft zijn uitwerking."

Van Barneveld is niet de enige Nederlander die de kwartfinales heeft gehaald in Minehead. Michael van Gerwen rekende zaterdag in de derde af met James Wade en staat zondag tegenover Mervyn King voor een plek in de halve finales.

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.