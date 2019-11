Quincy Promes is Hakim Ziyech dankbaar voor de assists van zaterdag tegen Heracles Almelo (4-1) bij zijn negende en tiende Eredivisie-treffer voor Ajax. De Oranje-international weet steeds "op gevoel" waar de pass van de Marokkaans international terechtkomt.

"Iedereen vraagt of we trainen op dit soort aanvallen, maar dat doen we niet. Het gaat puur op gevoel", aldus Promes na afloop in de Johan Cruijff ArenA tegen de NOS.

Tegen Heracles was het zo twee keer raak en in de wedstrijd twee weken geleden tegen FC Utrecht leverde Ziyech ook al een assist op Promes. De 26-jarige Ziyech legt de bal geregeld bij de tweede paal, waar de een jaar oudere Promes dan kan binnenwerken.

"Hakim heeft een uitstekende pass en als ik dan op het juiste moment een loopactie maak, is het raak", vervolgde Promes, die door zijn twee goals van zaterdag samen met PSV-spits Donyell Malen bovenaan de topscorerslijst staat. "We worden een goede tandem, het is lekker voetballen. Ik zit ook lekker in mijn vel en ben erop gebrand dat iedere wedstrijd te laten zien."

Quincy Promes maakte de openingstreffer van Ajax met zijn hoofd. (Foto: Pro Shots)

'Niet normaal wat Ajax laat zien'

De samenwerking tussen Ziyech en Promes zorgde zelfs voor bewondering bij Heracles-spits Cyriel Dessers. "Na de doelpunten heb ik nog even goed op het scherm gekeken en dacht: hoe kan dit?", aldus Dessers. "De ballen van Ziyech vielen 'dood' bij de tweede paal."

De 24-jarige Belg, die vlak voor tijd de enige goal van de bezoekers maakte, was niet alleen onder de indruk van het aanvallende duo, maar van heel Ajax. "Het is echt niet normaal wat die ploeg laat zien. Voor rust waren ze een beetje slordig, maar zelfs dan is er weinig aan te doen. En na rust was Ajax nog beter."

Door de overwinning op Heracles blijft het gat tussen Ajax en AZ, dat zaterdag met 0-3 won bij FC Utrecht, zes punten. Nummer drie PSV heeft veertien punten minder dan de Amsterdamse koploper, maar de Eindhovenaren spelen zondag nog om 14.30 uur thuis tegen sc Heerenveen.

