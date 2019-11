In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Eredivisie hervat na interlandperiode

Na de wedstrijden van Oranje zijn alle spelers bij hun clubs teruggekeerd en worden de nationale competities hervat. In de Eredivisie krijgt koploper Ajax bezoek van Heracles Almelo en staat er voor naaste achtervolger AZ een lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht op het programma. Veel ogen zullen gericht zijn op het Philips Stadion, waar PSV na zes duels zonder zege weer eens hoopt te winnen. Sc Heerenveen probeert dat te voorkomen.

Na het incident van afgelopen weekend in De Bosch zullen alle duels in het teken staan van de strijd tegen racisme. Overal wordt in de eerste minuut niet gespeeld om een statement te maken.

Wanneer? Zaterdag staan er vier duels op het programma: FC Utrecht-AZ (18.30 uur), Ajax-Heracles Almelo, PEC Zwolle-Fortuna Sittard (19.45 uur) en ADO Den Haag-Willem II (20.45 uur). Op zondag volgen er vijf duels: FC Groningen-Feyenoord (12.15 uur), PSV-sc Heerenveen, RKC Waalwijk-FC Emmen (14.30 uur), VVV-Venlo-FC Twente en Sparta Rotterdam-Vitesse (16.45 uur).

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Bij alle duels in het betaald voetbal wordt dit weekend een statement gemaakt tegen racisme. (Foto: Pro Shots)

World Cup schaatsen in Polen

In het Poolse Tomaszów Mazowiecki staat de tweede World Cup van het seizoen op het programma. Na zijn zwaar teleurstellende optreden in Minsk van vorige week heeft Sven Kramer zich afgemeld. De ervaren Fries wil eerst volledig herstellen van rugklachten.

Wanneer? De wereldbeker is vrijdag al van start gegaan en duurt tot en met zondagmiddag. Zaterdag om 15.00 uur staat de eerste afstand op het programma en het laatste nummer (de massastart bij de mannen) begint rond 16.55 uur. Zondag wordt er wederom vanaf 15.00 uur geschaatst. Het evenement wordt afgesloten met de massastart bij de vrouwen, die om 16.56 uur begint.

Waar te volgen? Via een livestream op NOS.nl en vanaf 16.50 uur op NPO1. Alle afstanden zijn te volgen in de NUsport-app. Om de World Cup écht op de voet te volgen:

Kjeld Nuis won vorige week bij de opening van het World Cup-seizoen in Minsk de 1.500 meter en werd 'slechts' derde op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Ontknoping van Davis Cup Finals

De eerste editie van de Davis Cup nieuwe stijl krijgt dit weekend zijn ontknoping. Oranje sneuvelde al in de groepsfase in Madrid, waar Canada, Rusland, Groot-Brittannië en Spanje zaterdag in de halve finales spelen. Het eerste duel van eindstrijd begint zondag om 16.00 uur.

Waar te volgen? Ziggo Sport zendt het toernooi uit en alle wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app. Om de Davis Cup Finals écht op de voet te volgen:

Publieksfavoriet Rafael Nadal viert in Madrid het bereiken van de halve finales met Marcel Granollers. (Foto: Pro Shots)