Rechtsback is niet de favoriete positie van Quincy Promes, maar als hij Oranje op die positie verder kan helpen richting en tijdens het EK 2020, dan speelt hij er graag. De aanvaller speelde dinsdag al rechts achterin in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0).

"Verdedigend moet ik nog veel leren, maar rechtsback is wel een positie waarop ik uit de voeten kan", aldus Promes. "Dankzij de bagage van mijn seizoen bij Sevilla gaat het redelijk, ook tegen Estland."

De 27-jarige Promes speelde in zijn jaar bij de Spaanse club geregeld rechtsback, al kreeg hij dan de opdracht om zich ook aanvallend te laten gelden. Sinds hij afgelopen zomer bij Ajax tekende, is hij weer aanvaller, maar voor bondscoach Ronald Koeman lijkt de 42-voudig international richting het EK ook een optie als verdediger. De afgelopen maanden wisselde Koeman veelvuldig op de rechtsbackpositie tussen Denzel Dumfries en Joël Veltman.

"De bondscoach ziet in mij ook een mogelijke rechtsback, anders stelt hij me daar niet op tegen Estland", beseft Promes. "Ik zeg eerlijk: rechtsback is niet mijn favoriete positie, maar ik zet graag mijn trots opzij richting en op het EK."

De basisploeg van Oranje tegen Estland. (Foto: Pro Shots)

'Ik was in praktijk rechtsbuiten'

Koeman leek na afloop deels tevreden over het experiment met Promes. "De eerste helft kwamen we een paar keer goed door over rechts", zei de bondscoach. "Maar na verloop van tijd was er weinig ruimte. De afstemming moet dan nog beter, al zal het gek zijn als dat nu in één keer al helemaal goed gaat."

Promes zelf, die na zes minuten de assist gaf bij de 1-0 van Georginio Wijnaldum, is redelijk tevreden over zijn inbreng. Hij weet wel dat hij als rechtsback alleen een optie is als een tegenstander Oranje alle ruimte geeft, zoals het zwakke Estland dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

"Het wordt anders als ik echt een man uit moet schakelen, maar tegen Estland was ik in de praktijk een soort rechtsbuiten en dan kom ik met mijn aanvallende kwaliteiten uitstekend tot mijn recht. En dan speel ik er ook graag. Als de ploeg me nodig heeft, dan sta ik rechtsback."

Het duel met Estland was de laatste interland van Oranje en Promes in 2019. In maart wachten pas twee oefenwedstrijden, waarna in mei de voorbereiding op het EK begint. Komend weekend speelt Promes met Ajax op zaterdag thuis om 19.45 uur tegen Heracles Almelo.