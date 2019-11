Voor zowel Calvin Stengs als Myron Boadu was het "fantastisch" om dinsdag tegen Estland (5-0) te debuteren in het Nederlands elftal en dat ze meteen samen in het veld stonden, maakte het extra bijzonder. De twee aanvallers kennen elkaar al jaren van AZ, waar ze de jeugdopleiding doorliepen, en zijn goede vrienden.

"Toen Myron in het veld kwam, keken we elkaar even aan. Prachtig om ineens samen in Oranje te staan", zegt de twintigjarige Stengs, die een basisplaats had in de Johan Cruijff ArenA en twee assists gaf. De twee jaar jongere Boadu viel halverwege in en bekroonde zijn debuut met een doelpunt.

"Het is een droom die uitkomt om samen in het Nederlands elftal te spelen", vindt Boadu. "Dat ik ook nog scoor, is fantastisch."

Stengs hoorde de avond voor het EK-kwalificatieduel met Estland dat hij zou gaan spelen. "De bondscoach zei het in een gesprek. Ik heb daarna prima kunnen slapen, maar toen de wedstrijd dichterbij kwam, voelde ik wel wat spanning. Misschien ben ik te veel gaan nadenken en begon ik daardoor wat onwennig."

Hoewel Stengs na rust de assist gaf op de 3-0 en de 4-0 van Georginio Wijnaldum, is hij dan ook niet helemaal tevreden over zijn eerste optreden in Oranje. "Ik denk niet dat ik de bondscoach echt overtuigd heb. Ik wilde meer laten zien."

"Ballen op Memphis Depay en Luuk de Jong gingen meteen niet goed. Later kwam ik er beter in. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen met twee assists en ben trots op mijn debuut, maar het was niet zoals ik normaal bij AZ speel. Dat is misschien logisch. De omgeving is anders en het gaat sneller, maar ik verwacht meer van mezelf."

Vreugde Calvin Stengs en Myron Boadu na de 5-0. (Foto: Pro Shots)

Boadu: 'Ik moest schijt hebben'

In tegenstelling tot Stengs nam bij Boadu, die dinsdagochtend van Ronald Koeman hoorde dat hij sowieso in zou vallen, het vertrouwen toe door zijn eerst balcontact.

"Bij mijn eerste aanname was de spanning weg. De ervaren jongens zeiden dat ik schijt moest hebben en dat lukte. Ik had meteen een lekkere actie. Frenkie (de Jong, red.) en Patrick (van Aanholt, red.) speelden me veel aan, dus dat voelde vertrouwd."

Bij zijn doelpunt in de 87e minuut was het Kevin Strootman die de pass gaf, waarna Boadu door de benen van de keeper raak schoot. "Bij AZ krijg ik dat soort passjes van Calvin, maar bij Oranje kan iedereen die geven", zegt Boadu. "Het niveau is heel hoog."

Net als Stengs was het voor Boadu daarom af en toe aanpoten in zijn eerste week als international, al was daar tegen Estland weinig van te merken. "Het gaat allemaal sneller en daar moet ik aan werken. Dit was de eerste keer dat ik erbij zat, dan is het nog niet zo erg. Maar als ik weer bij Oranje kom, moet het beter."

Myron Boadu is de eerste achttienjarige die scoort in Oranje sinds Ryan Babel in 2005. (Foto: Pro Shots)

Boadu: 'De bondscoach moet lastige keuzes maken'

De volgende interlands van Oranje zijn twee oefenwedstrijden in maart, waarna in mei de voorbereiding begint op het EK. Een plek in de selectie voor het eindtoernooi lijkt haalbaar voor zowel Stengs als Boadu, maar met Memphis, Quincy Promes, Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Wout Weghorst, Luuk de Jong, Donyell Malen en Justin Kluivert is de concurrentie in de aanval groot.

"De bondscoach moet lastige keuzes maken", beseft Boadu. "Hopelijk zit ik er in maart weer bij en kan ik dan indruk maken. Aan het EK wil ik nu nog niet denken, al zou het prachtig zijn als ik op zo'n jonge leeftijd al een toernooi meemaak."

Ook Stengs wil niet te ver vooruitkijken. "Het duurt nog zeven maanden tot het EK. De bondscoach zal me blijven volgen, het wordt strijden voor mijn plek en hopelijk word ik dan in maart weer geselecteerd. Ik moet het de komende tijd bij AZ laten zien."

Zaterdag hervatten Stengs en Boadu het Eredivisie-seizoen met AZ met een uitwedstrijd om 18.30 uur tegen FC Utrecht. De Alkmaarders staan na dertien speelronden op de tweede plaats met zes punten achterstand op koploper Ajax.