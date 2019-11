Stéfanos Tsitsipás denkt dat hij zijn eindzege zondag bij de ATP Finals op korte termijn al kan overtreffen. De Griek was in de eindstrijd zondag in Londen te sterk voor Dominic Thiem en pakte zo de grootste titel tot dusver uit zijn loopbaan.

"Ik voel dat mijn spel steeds beter wordt en dat ik binnenkort tot Grand Slam-kampioen gekroond zal worden", zei de 21-jarige Tsitsipás in de O2 Arena. "Ik weet dat dit stevige woorden zijn, maar ik voel dat ik er klaar voor ben."

Op weg naar zijn toernooiwinst op het eindejaarstoernooi was Tsitsipás in de halve eindstrijd te sterk voor Roger Federer. In de groepsfase verloor hij in een spannende driesetter nipt van Rafael Nadal. "Ik ben in staat om het tegen de beste spelers ter wereld op te nemen en werk elke dag hard om dit te bereiken."

Tsitsipás boekte begin dit jaar zijn tot dusver beste resultaat op een Grand Slam door de de halve finales van de Australian Open te bereiken. Hij was ook in Melbourne onder meer te sterk voor Federer. Het Griekse talent sluit het jaar af als de nummer zes van de wereld.

Het was voor Tsitsipás zijn eerste deelname aan de ATP Finals. "Ik vond het al geweldig dat ik mee mocht doen. Ik kan het bijna niet geloven dat ik het toernooi nu ook nog gewonnen heb", zei hij na de finale, waarin hij met 6-7 (6), 6-2 en 7-6 (4) te sterk was voor Thiem.

Tsitsipás: 'Wordt lastig om de Grote Drie te verslaan'

Om een Grand Slam te kunnen winnen, zal Tsitsipás een einde moeten maken aan de hegemonie van Federer (38), Nadal (33) en Novak Djokovic (32). Het trio won 51 van de laatste 59 grote toernooien.

"Het gegeven dat de 'Grote Drie' de Grands Slams van de laatste jaren gedomineerd hebben, maakt het voor mij extra lastig", stelde Tsitsipás.

"Als zij ver in een toernooi komen, gaan ze zich steeds beter voelen en ook steeds beter spelen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Zeker in een partij van drie sets of meer zijn ze erg moeilijk te verslaan, ze hebben altijd kans om zich terug te knokken in een wedstrijd."

Toch verwacht Tsitspás dat het snel een jonge speler gaat lukken om een Grand Slam te winnen. "Voor de jonge generatie waaronder ik is het de opdracht om een manier te vinden om de Grote Drie te kunnen verslaan. En anders is het gewoon wachten tot ze met pensioen gaan", lachte hij.

De eerstvolgende Grand Slam is de Australian Open, die op 20 januari begint.