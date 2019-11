Frenkie de Jong ziet het Nederlands elftal niet als topfavoriet voor het EK van volgend jaar, maar hij vindt wel dat de ploeg mag uitspreken dat de titel het doel is. Volgens de middenvelder van FC Barcelona is Oranje een van de kanshebbers.

"Als je naar een toernooi gaat met de kwaliteiten die wij hebben, dan moet je gaan om te winnen. Na een kwartfinaleplaats kun je misschien zeggen dat het een leuk toernooi was, maar daar heb je niets aan", aldus De Jong, die geen uitgesproken favoriet ziet voor de titel.

"Wij zijn geen topfavoriet en ik weet niet of die er überhaupt is. Van Frankrijk wordt gezegd dat het er een beetje boven uitsteekt, maar ik denk dat er wel een stuk of zes landen zijn die een goede kans maken."

De Jong schaart Oranje ook onder die ploegen. "Ik vind niet dat we veel onder doen voor andere landen, maar we zijn ook niet veel beter. Het ligt dicht bij elkaar."

'Dit was geen EK-vorm'

Op basis van de wedstrijd zaterdag tegen Noord-Ierland, waarin een EK-ticket werd veiliggesteld, mag er niet al te veel verwacht worden van Oranje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman creëerde op Windsor Park amper kansen en kwam niet verder dan 0-0 tegen de nummer 34 van de FIFA-ranking.

"Dit was niet de vorm die we op het EK willen hebben", erkent De Jong. "We moeten veel beter, zeker als een ploeg zich terugtrekt." Toch maakt de 22-jarige oud-Ajacied zich geen zorgen. "Eerder in de kwalificatie en in de Nations League hebben we laten zien waar we toe in staat zijn. Het zit er wel in."

Het povere duel met Noord-Ierland zorgde er wel voor dat de euforie minder groot was na afloop in Belfast, zo ook bij De Jong. "Het doel is bereikt. Ik was blij, maar ik ben weleens blijer geweest. En dat is niet erg. We moeten niet alles benaderen alsof het goed is. Daar worden we lui van en dan worden we minder. Dat mag niet richting het EK."

Hoewel kwalificatie al een feit is, rest Oranje nog een wedstrijd in groep C. Nederland speelt dinsdag tegen Estland en het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur.