De spelers van het Nederlands elftal hebben groepswinst en daarmee een plek in pot 1 bij de EK-loting nog niet uit het hoofd gezet. Oranje moet daarvoor dinsdag thuis winnen van Estland, terwijl Duitsland in eigen land puntenverlies moet lijden tegen Noord-Ierland.

"Eerste worden zal lastig worden", beseft Frenkie de Jong. "Maar het kan in theorie en ook in praktijk. En voor ons is het belangrijk om goed af te sluiten tegen Estland en het publiek te vermaken in de ArenA. Een feestwedstrijd noemen ze dat, geloof ik. Omdat kwalificatie al zeker is."

Zaterdagavond tegen Noord-Ierland had Nederland de meegereisde Oranje-fans weinig te bieden. Het matige duel op Windsor Park eindigde in 0-0, maar daarmee werd wel een EK-ticket veiliggesteld. Concurrent Duitsland was tegelijkertijd met 4-0 te sterk voor Wit-Rusland en nam zo de eerste plek in de groep over van Oranje.

De Duitsers zijn daarmee hard op weg naar pot 1, waarin bij de loting op 30 november in Boekarest de zes beste groepswinnaars zitten. Bij de huidige standen gaan ook Italië, Spanje, Engeland, Oekraïne en België naar pot 1, terwijl voor Oranje, pot 2 dreigt. Overigens kan Nederland bij de loting dan weer niet gekoppeld worden aan de Engelsen, de Spanjaarden en de Italianen, omdat die landen eveneens gastland zijn.

"Het is hopen op een stuntje van Noord-Ierland dinsdag", zegt Steven Berghuis, die zaterdag in Belfast mocht starten van bondscoach Ronald Koeman. "Laten we er in eerste instantie maar gewoon zelf een mooie avond van maken met een leuke wedstrijd tegen Estland. Door de kwalificatie gaan de fans én de spelers met een lekker gevoel naar het stadion. En dan zien we wel wat Duitsland doet."

Stand groep C 1. Duitsland 7-18 (+18)

2. Nederland 7-16 (+12)

3. Noord-Ierland 7-13 (+1)

4. Wit-Rusland 8-4 (-12)

5. Estland 7-1 (-19)

'Memphis wilde zelf spelen'

Koeman put vooral moed uit het feit dat Oranje twee keer veel moeite had met Noord-Ierland. "We willen nog steeds eerste worden en dat kan. Als Noord-Ierland weer zo speelt, gaat Duitsland echt niet makkelijk winnen", aldus de bondscoach.

De vraag is wel of Koeman tegen de Esten een beroep kan doen op Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, die tegen Noord-Ierland ontbraken. Memphis, die al zes keer scoorde in de kwalificatie en zeven assists gaf, was nog niet helemaal hersteld van een hamstringblessure. Wijnaldum, goed voor vijf treffers en drie assists, kampte met de naweeën van een griep.

"We misten die twee zeker, omdat ze scorend vermogen hebben", zegt Koeman. Overigens wilde Memphis zelf wel spelen. "Maar mijn gevoel zei: ik moet hem in bescherming nemen. Het risico dat de blessure terug zou komen was er."

De kans lijkt groot dat Memphis en ook Wijnaldum dinsdag tegen Estland wel aan de aftrap staan. "Ze gaan nu twee dagen volle bak trainen en dan nemen we een besluit."

Nederland tegen Estland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap van Duitsland-Noord-Ierland is op hetzelfde tijdstip in de Commerzbank Arena in Frankfurt.