Joël Veltman baalt ervan dat hij tegen Noord-Ierland weer hands maakte en daarmee een strafschop veroorzaakte, al heeft hij wel meer begrip voor de beslissing van de scheidsrechter dan na de wedstrijd van Ajax tegen Chelsea. Bovendien scheelt het voor de rechtsback van Oranje dat Steven Davis faalde vanaf de stip, waardoor het 0-0 bleef in Belfast.

"Ik neem bijna het stokje over van Matthijs de Ligt over", zegt Veltman met een glimlach. Hij doelt daarmee op de handsbal van De Ligt tegen Duitsland, die ook een strafschop tot gevolg had en de 'reputatie' van De Ligt in Italië. De jonge verdediger maakte na zijn transfer naar Juventus al een paar keer hands.

"Het zijn lastige momenten voor een verdediger", vervolgt de 27-jarige Veltman. "Tegen Chelsea was het 100 procent geen strafschop, maar nu ga ik de scheidsrechter niet de schuld geven."

In de Champions League-wedstrijd begin deze maand op Stamford Bridge kreeg Veltman de bal tegen zijn arm geschoten, terwijl hij die langs zijn lichaam hield. Zaterdagavond op Windsor Park was het weer raak na een duel met George Saville.

"Ik denk dat de bal via zijn voet en mijn voet tegen mijn arm kwam", kijkt Veltman terug op het moment in de dertigste minuut. "Ik kon er letterlijk niets aan doen en dacht dat de scheidsrechter het liet doorgaan. Dat was niet zo. Balen, maar gelukkig werd het geen goal."

'Ik maakte hem niet bewust het leven zuur'

De Noord-Ierse captain Davis schoot de strafschop oog in oog met Jasper Cillessen over, nadat hij uit zijn concentratie leek te worden gehaald door de keeper van Oranje. Volgens Cillessen was dat geen bewust plan.

"Ik zag dat de bal niet volledig op de stip lag en dat moet wel. En dat gaf ik aan", zegt Cillessen. "Misschien dat dat heeft meegeholpen, maar ik maakte Davis niet bewust het leven zuur."

Overigens was de inzet van Davis al de derde strafschop in korte tijd die werd gemist tegen Cillessen, die niet te boek staat als een penaltykiller. Die drie werden allemaal over geschoten. "Van de laatste vijf zijn er drie niet in gegaan", weet de doelman van Valencia. "Ik had ze liever gestopt, maar mis is mis. Dat mag ook weleens gezegd worden."

Na de gemiste strafschop van Davis kreeg Noord-Ierland geen grote kansen meer, al creëerde Oranje ook weinig in het povere duel in Belfast. Het gelijkspel was voor Nederland voldoende voor plaatsing voor het EK 2020.

Dinsdag sluit de ploeg van bondscoach Ronald Koemen de kwalificatie af met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Estland.