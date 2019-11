Virgil van Dijk en Ronald Koeman rekenen erop dat Noord-Ierland zaterdag aanvallend begint aan het belangrijke kwalificatieduel met Oranje. In tegenstelling tot Nederland moeten de Noord-Ieren winnen in Belfast om kans te houden op directe plaatsing voor het EK 2020.

"Ik verwacht een storm, vooral in het begin", zei Van Dijk zaterdagavond op de persconferentie van Oranje op Windsor Park. "Maar daar zijn we goed op voorbereid."

Vorige maand was er bij het kwalificatieduel in De Kuip geen sprake van een Noord-Ierse storm. De ploeg van bondscoach Michael O'Neill beperkte zich aanvankelijk tot verdedigen, kreeg in de loop van de tweede helft pas kansjes en kwam een kwartier voor tijd verrassend met 0-1 voor. Door twee goals van Memphis Depay en een van Luuk de Jong kwam het toch nog goed voor Oranje.

"Hier in Belfast zal de intentie van Noord-Ierland anders zijn", vertelde Koeman, die naast Van Dijk aanschoof op de persconferentie. "Noord-Ierland moet winnen, ik denk dat ze agressief starten en hoog druk gaan zetten."

Oranje trainde vrijdagavond op Windsor Park. (Foto: Pro Shots)

'Noord-Ierland is moeilijk te breken'

De verwachtingen van Koeman en Van Dijk zijn deels gebaseerd op de kwalificatiewedstrijd van Noord-Ierland twee maanden geleden tegen Duitsland. Toen speelde de nummer 34 van de FIFA-ranking een uitstekende eerste helft in Belfast, maar werd door twee Duitse goals na rust wel met 0-2 verloren.

"We hebben in die wedstrijd gezien waar Noord-Ierland toe in staat is", aldus Koeman. "We mogen ze in de beginfase niet het gevoel geven dat ze ons kunnen pakken. Gelukkig hebben we de afgelopen dagen tijd gehad om daar op te trainen. Ik ben nu ook relaxed. We moeten niet vergeten dat we twee kansen hebben op kwalificatie, omdat dinsdag nog een thuiswedstrijd tegen Estland wacht."

Ook Van Dijk is optimistisch. "We zitten in een flow en zijn heel dicht bij het EK", benadrukte de captain. "Maar Noord-Ierland heeft een team dat moeilijk te breken is. We moeten geduldig zijn en dan kunnen individuele kwaliteiten de doorslag geven. We willen de klus hier al klaren."

De wedstrijd tussen Noord-Ierland en Nederland begint zaterdag om 20.45 uur op Windsor Park en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak. Oranje heeft aan een punt voldoende voor een EK-ticket en anders is winst dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Estland waarschijnlijk voldoende voor rechtstreekse plaatsing.